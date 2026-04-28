Πιερρακάκης: Τα 5 ελληνικά διδάγματα για την Ευρώπη του αύριο

Σε μια ομιλία υψηλού συμβολισμού κατά τη διάρκεια του «3rd Maritime Security Conference», ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπό την ιδιότητα πλέον και του Προέδρου του Eurogroup, παρουσίασε την πορεία της Ελλάδας ως ένα οδικό χάρτη για την επιβίωση της Ευρώπης σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οικονομική Διαχείριση και Ανθεκτικότητα

Η Ελλάδα πέτυχε το «απροσδόκητο»: πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ και διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο υπουργός τόνισε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά «καθεστώς», αποδεικνύοντας ότι ο θετικός κύκλος ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας είναι εφικτός ακόμη και μετά από βαθιές κρίσεις.

Ψηφιοποίηση

Η μεταρρύθμιση που ξεκίνησε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί το μεγαλύτερο δίδαγμα για την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση ολοκληρώνει εκκρεμότητες αιώνων (όπως το Κτηματολόγιο) και προανήγγειλε την πλήρη ψηφιοποίηση του κράτους τα επόμενα χρόνια μέσω των πόρων του RRF.

Ενέργεια και Γεωπολιτική Ισχύς

Η μεταμόρφωση της ΔΕΗ σε ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» και η ανάδειξη της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας αποτελεί πρότυπο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αυτονομία. Ο «κάθετος διάδρομος LNG» αναφέρθηκε ως έργο στρατηγικής σημασίας που θωρακίζει την ασφάλεια της ηπείρου.

Αλλαγή νοοτροπίας

«Αν μπορείς να τα καταφέρεις εκεί, μπορείς να τα καταφέρεις παντού», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Η εκλογή Έλληνα στην προεδρία του Eurogroup συμβολίζει την απόφαση μιας γενιάς να μην «περάσει τον λογαριασμό» στην επόμενη.

«Πρέπει να έχουμε έναν διπλό νοητικό χάρτη: να επιλύουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος (το μέρισμα του προφανούς) και ταυτόχρονα να έχουμε τα αντανακλαστικά για τις αναδυόμενες κρίσεις.»

Ο κ. Πιερρακάκης άσκησε κριτική στον ευρωπαϊκό κατακερματισμό, φέρνοντας ως παράδειγμα το 5G. Ενώ η Ευρώπη έχει «πρωταθλητές» όπως η Ericsson και η Nokia, οι 27 διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές εμποδίζουν τη δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα.

