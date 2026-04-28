Πιερρακάκης: Τα 5 ελληνικά διδάγματα για την Ευρώπη του αύριο

28 Απρ. 2026 10:38
Pelop News

Σε μια ομιλία υψηλού συμβολισμού κατά τη διάρκεια του «3rd Maritime Security Conference», ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υπό την ιδιότητα πλέον και του Προέδρου του Eurogroup, παρουσίασε την πορεία της Ελλάδας ως ένα οδικό χάρτη για την επιβίωση της Ευρώπης σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οικονομική Διαχείριση και Ανθεκτικότητα

Η Ελλάδα πέτυχε το «απροσδόκητο»: πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ και διπλάσια ανάπτυξη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο υπουργός τόνισε ότι η δημοσιονομική πειθαρχία δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά «καθεστώς», αποδεικνύοντας ότι ο θετικός κύκλος ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας είναι εφικτός ακόμη και μετά από βαθιές κρίσεις.

Ψηφιοποίηση

Η μεταρρύθμιση που ξεκίνησε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελεί το μεγαλύτερο δίδαγμα για την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η ψηφιοποίηση ολοκληρώνει εκκρεμότητες αιώνων (όπως το Κτηματολόγιο) και προανήγγειλε την πλήρη ψηφιοποίηση του κράτους τα επόμενα χρόνια μέσω των πόρων του RRF.

Ενέργεια και Γεωπολιτική Ισχύς

Η μεταμόρφωση της ΔΕΗ σε ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» και η ανάδειξη της Ελλάδας σε καθαρό εξαγωγέα ενέργειας αποτελεί πρότυπο για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αυτονομία. Ο «κάθετος διάδρομος LNG» αναφέρθηκε ως έργο στρατηγικής σημασίας που θωρακίζει την ασφάλεια της ηπείρου.

Αλλαγή νοοτροπίας

«Αν μπορείς να τα καταφέρεις εκεί, μπορείς να τα καταφέρεις παντού», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Η εκλογή Έλληνα στην προεδρία του Eurogroup συμβολίζει την απόφαση μιας γενιάς να μην «περάσει τον λογαριασμό» στην επόμενη.

«Πρέπει να έχουμε έναν διπλό νοητικό χάρτη: να επιλύουμε τις εκκρεμότητες του παρελθόντος (το μέρισμα του προφανούς) και ταυτόχρονα να έχουμε τα αντανακλαστικά για τις αναδυόμενες κρίσεις.»

Ο κ. Πιερρακάκης άσκησε κριτική στον ευρωπαϊκό κατακερματισμό, φέρνοντας ως παράδειγμα το 5G. Ενώ η Ευρώπη έχει «πρωταθλητές» όπως η Ericsson και η Nokia, οι 27 διαφορετικές ρυθμιστικές αρχές εμποδίζουν τη δημιουργία ενός ενιαίου οικοσυστήματος που θα μπορούσε να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ και την Κίνα.

12:47 Πάτρα: Ο Ευγένιος Βούλγαρης άνοιξε τη «Μελωδική τροπικότητα» στις «Δευτέρες στο Ωδείο» ΦΩΤΟ
12:46 Μεξικό: Χειροπέδες σε βαρόνο ναρκωτικών, πως έγινε η επιχείρηση ΒΙΝΤΕΟ
12:40 Πρωτοβουλία για την Σούδα: « Να κλείσει άμεσα η βάση, κάλεσμα σε πολίτες για πορεία»
12:39 Σαβάλια: Κλειστά για μία ημέρα Δημοτικό και Νηπιαγωγείο λόγω βλάβης σε αγωγό άρδευσης
12:34 Αυτός είναι ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – Οι μαρτυρίες για το διπλό αιματηρό πέρασμα ΦΩΤΟ
12:32 Αγγελόπουλος στον Peloponnisos FM: «Ο υποβιβασμός μας πείσμωσε… και μας έφερε πίσω!»
12:28 Πρωτομαγιά στην Πάτρα: Συναυλία στα Υψηλά Αλώνια με εργατικά τραγούδια και δυνατά μηνύματα
12:24 Ποια είναι η εκτίμηση για τις αυξήσεις των συντάξεων
12:20 Πάτρα: Το Πανεπιστήμιο καλεί πολίτες και φοιτητές σε δράση καθαρισμού στην Πλαζ
12:19 Απόλλων: Εξετάζει όλες τις επιλογές, σενάρια για wild card
12:16 Μητσοτάκης στη Βασιλίσσης Όλγας για την ανάπλαση που άνοιξε ξανά μετά από έξι χρόνια
12:13 Αιτωλικό: Τον «μπλόκαραν» με τέσσερις παράτυπους αλλοδαπούς στο αυτοκίνητο
12:10 Γαστούνη: Τον σταμάτησαν για έλεγχο και βρήκαν πάνω του χασίς
12:02 Ζαχάρω: Μεθυσμένος οδηγός το έβαλε στα πόδια σε έλεγχο και κατέληξε με χειροπέδες
12:00 Πάτρα: Ο Κώστας Μαλαμής παραιτείται από τον ΣΥΡΙΖΑ και ανεβαίνει κι’ αυτός στο «βαγόνι» του Αλέξη Τσίπρα
11:59 Οι «ευκαιρίες» της ΔΕΗ από τη μία, τα αδιέξοδα νοικοκυριών και επιχειρήσεων από την άλλη και στη μέση οι κυβερνητικές ευθύνες
11:54 Μικρή άνοδο και αναμονή στο Χρηματιστήριο της Αθήνας
11:53 Πάτρα: Τον «τσάκωσαν» με κλεμμένο αυτοκίνητο έξω από το σπίτι του – Είχε μέσα καλώδια και ανταλλακτικά
11:50 Πάτρα: Έβγαλαν «λαβράκι» σε έλεγχο Τροχαίας – Οδηγούσε μηχανή χωρίς πινακίδα
11:46 Πάτρα: Τους έπιασαν πάνω από αυτοκίνητο που πήγαν να «ανοίξουν» – Εμπλέκονται και σε κλοπές
