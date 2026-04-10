Πίεση στην Ουάσιγκτον για Τουρκία: Στο στόχαστρο οι θρησκευτικές ελευθερίες

Νέα δυναμική αποκτά η προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την Ουάσιγκτον από ελληνοαμερικανικούς κύκλους, με φόντο τις εξελίξεις γύρω από τη θρησκευτική ελευθερία στην Τουρκία. Η αφορμή δίνεται από την ετήσια έκθεση της USCIRF, η οποία επαναλαμβάνει ότι στη χώρα καταγράφονται «συστηματικές και συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις».

Κεντρικό ρόλο στην κινητοποίηση έχει το HALC, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει εκστρατεία με στόχο να επηρεάσει τη στάση του State Department. Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκεται η υιοθέτηση των συστάσεων της έκθεσης και, κυρίως, η ένταξη της Τουρκίας στον Ειδικό Κατάλογο Παρακολούθησης.

Εκστρατεία πίεσης με συγκεκριμένα αιτήματα

Η πρωτοβουλία του HALC δεν περιορίζεται σε δηλώσεις. Συνοδεύεται από συλλογή υπογραφών και από σαφή πολιτικά αιτήματα προς την αμερικανική διπλωματία. Η βασική γραμμή που προωθείται είναι ότι κάθε μελλοντική συνεργασία των ΗΠΑ με την Τουρκία στον τομέα της ασφάλειας θα πρέπει να συνδέεται με μετρήσιμη πρόοδο στο πεδίο των θρησκευτικών ελευθεριών.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι η εικόνα που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία δεν συνάδει με το προφίλ μιας χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για πιο αυστηρή και συνεκτική στάση από την πλευρά της Ουάσιγκτον.

Τα ευρήματα της έκθεσης

Η έκθεση της USCIRF καταγράφει μια σειρά από ζητήματα που, σύμφωνα με την επιτροπή, συνιστούν περιορισμούς στη θρησκευτική ελευθερία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

εμπόδια στη νομική αναγνώριση χώρων λατρείας

παρεμβάσεις στη θρησκευτική έκφραση

περιορισμοί στη λειτουργία του κλήρου

απελάσεις ξένων ιερωμένων με προσχηματικές αιτιολογίες

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην απουσία προόδου για τη λειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ένα ζήτημα που παραμένει ανοικτό εδώ και δεκαετίες. Παράλληλα, η επιτροπή επισημαίνει και τον συμβολισμό που έχουν πολιτικές αποφάσεις γύρω από θρησκευτικά μνημεία, όπως η μετατροπή της Αγία Σοφία και της Μονή της Χώρας σε τεμένη.

Ο κίνδυνος «λάθος μηνύματος»

Το HALC προειδοποιεί ότι μια πιο ήπια προσέγγιση από πλευράς ΗΠΑ θα μπορούσε να εκληφθεί ως ανοχή, όχι μόνο εντός της Τουρκίας αλλά και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή. Όπως τονίζεται, το μήνυμα που εκπέμπεται σε θρησκευτικές μειονότητες αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας

Η USCIRF λειτουργεί ως ανεξάρτητη δικομματική επιτροπή, οι συστάσεις της οποίας δεν είναι δεσμευτικές, ωστόσο έχουν βαρύτητα στη διαμόρφωση πολιτικής. Εάν το State Department υιοθετήσει τις προτάσεις της, η Τουρκία θα μπορούσε να βρεθεί σε καθεστώς αυξημένης επιτήρησης, με πιθανές επιπτώσεις τόσο στις διπλωματικές σχέσεις όσο και στη χρηματοδότηση και τις αμυντικές συνεργασίες.

Η εξέλιξη αυτή, αν προχωρήσει, δεν θα είναι μόνο συμβολική, αλλά ενδέχεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο πιέσεων προς την Άγκυρα, σε ένα ήδη σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον.

