Πηνελόπη Αναστασοπούλου για Πέτρο Φιλιππίδη: Δικαιοσύνη ζήτησα, δεν έχω μίσος μέσα μου για κανέναν

Δικαιοσύνη ξεκαθάρισε ότι επεδίωκε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου στην υπόθεση του Πέτρου Φιλλιπίδη που κρίθηκε ένοχος για δύο απόπειρες βιασμού. Η ηθοποιός είχε κατηγορήσει τον συνάδεφλό της για ανάρμοστη συμπεριφορά προς το πρόσωπό της, ενώ σε πρόσφατη τοποθέτησή της διευκρίνισε ότι ποτέ δεν ευχήθηκε το κακό κανενός και ότι δεν νιώθει μίσος.

Κάνοντας δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ», η Πηνελόπη Αναστασοπούλου κλήθηκε αρχικά να σχολιάσει την εμφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη στα γενέθλια του Μάριου Ιωάννου. Όπως σημείωσε, τέτοια περιστατικά αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η κοινωνία.

«Τι εννοούμε χαμογελάει ο άνθρωπος; Κι άλλες φορές είχε χαμογελάσει, δεν είναι η πρώτη φορά που χαμογελάει. Εγώ θα πω ότι τα πράγματα που συμβαίνουν δείχνουν την κοινωνία μας. Πώς λειτουργεί η κοινωνία μας. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του για το πώς λειτουργεί αυτή η κοινωνία, εγώ έχω τη δική μου άποψη. Οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το ποιος θα βρίσκεται σε μια σκηνή, αποφασίζουν, ούτως ή άλλως, ερήμην μας. Οπότε, εγώ έκανα ό,τι μπορούσα να κάνω. Το επόμενο πράγμα που μπορώ να κάνω είναι να μη σταματήσω ποτέ», είπε στο σχετικό βίντεο που προβλήθηκε την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός επισήμανε ότι, αν υπήρχε μία ειλικρινής συγγνώμη, θα ήταν έτοιμη να βοηθήσει έναν άνθρωπο να «βγει από το σκοτάδι» του. «Έλεγα πάντα ότι ο λόγος που έγιναν όλα αυτά, ήταν για να σταματήσει μια συγκεκριμένη δράση. Αλλά, αν ένας άνθρωπος ζητούσε συγγνώμη, πάλι πρώτη θα ήμουν για να βοηθήσω όπου μπορούσα να απελευθερωθεί από το οποιοδήποτε σκοτάδι ένας άνθρωπος. Εγώ μίσος δεν έχω μέσα μου για κανέναν. Μπορεί να είμαι θυμωμένη για πάρα πολλά πράγματα, μπορεί να με ενοχλεί αν κάτι εγώ το κρίνω ότι είναι άδικο, μπορεί να φωνάξω, να κλάψω, αλλά δεν έχω ευχηθεί το κακό κανενός. Ποτέ Δικαιοσύνη ζήτησα. Δεν ζήτησα κάτι άλλο».

