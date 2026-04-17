Πινγκ-πονγκ: Ο ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου και η Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας τους τίτλους στο ομαδικό, ΦΩΤΟ

Σε πρωτοφανείς επιτυχίες στην ιστορία τους έφτασαν σήμερα 17/04/2026 στην Πάτρα ο ΑΕΣ Ίκαρος Καστριτσίου και η Πρόοδος Βουτζά Ραφήνας. Στην ολοκλήρωση του ομαδικού στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα αθλητών και αθλητριών έως 15 ετών ο Ίκαρος κατέκτησε τον τίτλο στο ομαδικό παίδων, η Πρόοδος στο ομαδικό κορασίδων και για πρώτη φορά πέτυχαν τέτοια διάκριση στον θεσμό.

Ο Ολυμπιακός προσφεύγει στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Τζόουνς

Ο Ίκαρος ήταν 2ο φαβορί και στο οικείο έδαφος της αχαϊκής πρωτεύουσας κατέβαλλε σε συναρπαστικό τελικό τον ΑΟ Πεύκης (Νο 1) με 3-2. Μετά το σερί του Ποσειδώνα Λουτρακίου από το 2022 έως το 2025 τα σκήπτρα έμειναν σε ομάδα από την Πελοπόννησο, επιπλέον το Καστρίτσι προσθέτει περήφανα το όνομά του δίπλα σε τρεις ακόμα ομάδες από την Αχαΐα και την Κορινθία, που έχουν γευτεί την πανελλήνια πρωτιά στους παίδες: Τον Σπόρτινγκ Πάτρας, την ΕΑ Βόχας και την Παγώνα Πάτρας.

Η Πρόοδος προχώρησε ως 1ο φαβορί και με συνολικά πέντε νίκες έφτασε στην κορυφαία διάκριση. Στον καθοριστικό αγώνα η ομάδα από τον Νέο Βουτζά νίκησε το Ηράκλειο 2001 με 3-0 και επανέφερε τα πρωτεία των κορασίδων στην Αττική ύστερα από τη διετία των Χανίων (2024) και της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης (2025). Μάλιστα, οι φιναλίστ του τελικού ήταν από την Αττική για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια (με Άρη 2006 και Τελαμώνα Σαλαμίνας τότε).

Το Πανελλήνιο πρωτάθλημα στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Παναγίας Αλεξιώτισσας συνεχίζεται άμεσα με τα ατομικά αγωνίσματα και θα λήξει την Κυριακή 19/04. Το διοργανώνει η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Τοπική Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου) σε συνεργασία με τον δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Στην Πάτρα κανονίστηκε σήμερα το πρώτο live streaming. Βγήκε μέσα από το κανάλι της ΕΦΟΕπΑ στο youtube και περιλάμβανε τους ημιτελικούς και τους τελικούς του ομαδικού. Η μετάδοση έγινε στο λινκ

https://www.youtube.com/watch?v=tH-55yAyg-c

Στο ομαδικό παίδων ο Ίκαρος αντιμετώπισε το 1ο φαβορί, τον ΑΟ Πεύκης. Απέδωσε καλύτερα σαν σύνολο και βρήκε το αντίβαρο στις δύο (πολύ πιθανές από την αρχή) νίκες του Μαρκουλάκη, πρώτου αθλητή της Πεύκης. Έπαιξε ρόλο η οριακή νίκη του Φουσέκη επί του Τζούγκαρη στην έναρξη και το τελικό 3-2 γράφτηκε στο καθοριστικό διπλό όπου οι Πολυχρονόπουλος/Μαυροματάκης λύγισαν από 1-2 σετ πίσω τους Τζούγκαρη/Ανδρέου (που έχουν κομπίνα-λάστιχα και διαφορετικό στυλ παιχνιδιού).

Αναλυτικά η εξέλιξη του τελικού Ίκαρος Καστριτσίου – ΑΟ Πεύκης 3-2:

Σπύρος Φουσέκης – Μανώλης Τζούγκαρης 3-2 (3-11, 11-9, 5-11, 11-5, 11-3)

Στέφανος Μαυροματάκης – Θεοφάνης Μαρκουλάκης 0-3 (3-11, 7-11, 3-11)

Μάξιμος Πολυχρονόπουλος – Ιωνάς Ανδρέου 3-1 (7-11, 11-4, 11-7, 11-2)

Φουσέκης – Μαρκουλάκης 0-3 (8-11, 9-11, 9-11)

Πολυχρονόπουλος/Μαυροματάκης – Τζούγκαρης/Ανδρέου 3-2 (7-11, 11-9, 8-11, 11-1, 11-7)

Ο Γιάννης Ξουρίδας ήταν υπεύθυνος προπονητής στους πρωταθλητές Ελλάδας και είχε στο ρόστερ και τον Αλέξανδρο Φουσέκη. Ο Μιχάλης Αγγελίδης ήταν στις οδηγίες για την Πεύκη και χρησιμοποίησε επίσης τον Δημήτρη Μαρκαντωνάκη.

Στην πορεία του μέχρι τον τελικό ο Ίκαρος πήρε την 1η θέση στο 2ο γκρουπ όταν επιβλήθηκε του ΑΣΕΑ Καβάλας και του ΦΑΣ Τρικάλων με 3-0. Στην 8άδα χτες κατέβαλλε τον ΓΑΣ Χολαργού με 3-0 και στην 4άδα τον Τελαμώνα Σαλαμίνας με 3-1. Στο τελευταίο ματς μέτρησε επίσης μία οριακή νίκη στο ξεκίνημα με τον Μαυροματάκη να γυρίζει την κατάσταση από 0-2 σετ κόντρα στον Αλεξόπουλο.

Ο AO Πεύκης αναδείχτηκε αρχικά νικητής στο 1ο γκρουπ. Ξεπέρασε τον ΓΑΣ Χολαργού με 3-1 και τις Σάρισες Φλώρινας με 3-0. Στα προημιτελικά το απόγευμα της Πέμπτης απέκλεισε τον ΑΣΕΑ Καβάλας με 3-0 και στα ημιτελικά σήμερα τον ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης με 3-2. Στο φινάλε οι Τζούγκαρης/Μαρκουλάκης νίκησαν με 3-0 σετ τους Απ. Βατσακλή/Μπιτχαβά.

Την 3η θέση μοιράστηκαν ο Τελαμών και ο περσινός φιναλίστ του τελικού ΣΠΑ Λυκόβρυσης-Πεύκης. Η ομάδα της Σαλαμίνας στηρίχτηκε στους Γιώργο Σασσάνη, Δημήτρη-Μάριο Αλεξανδρίδη, Δημήτρη Αλεξόπουλο, Αλέξανδρο Μπαρμπούνη και είχε στο κοουτσάρισμα τον Μιχάλη Τσαχάκη. Στον ΣΠΑΛΠ η προπονήτρια η Λουκία Γιανναδάκη βασίστηκε στους Απόστολο Βατσακλή, Γιώργο Κούβελα και Μιχάλη Μπιτχαβά.

Τα πρώτα φαβορί διεκδίκησαν και στο ομαδικό κορασίδων το χρυσό μετάλλιο. Η Πρόοδος Βουτζάς Ραφήνας φάνηκε να έχει μία συνολικά καλύτερη τριάδα και το έδειξε και στον τελικό απέναντι στο ΑΟ Ηράκλειο 2001 με 3-0. Στο κρίσιμο δεύτερο ατομικό ματς η Τούλια με το αμυντικό στυλ παιχνιδιού έκαμψε στα πέντε σετ τη Μαδέση και κατά πολύ μεγάλο ποσοστό εκεί κρίθηκε το ματς.

Αναλυτικά η εξέλιξη του τελικού Πρόοδος Ραφήνας – Ηράκλειο 2001 3-0:

Αναστασία Μιχάλαρου – Μαρκέλλα Σγούτα 3-0 (11-5, 11-4, 11-1)

Ανθή Τούλια – Κλειώ Μαδέση 3-2 (11-7, 7-11, 11-9, 8-11, 11-6)

Αφροδίτη Σαρικάκη – Αργυρώ Κουτρουμπά 3-0 (11-6, 11-5, 11-8)

Στην τεχνική καθοδήγηση των τριών κοριτσιών της Προόδου ήταν ο Χρήστος Βατσακλής. Ο προπονητής του Ηρακλείου Κώστας Μαδέσης είχε στη σύνθεση και την Αγγελική Ντουρλουντάδου.

Η Πρόοδος είχε επικρατήσει χτες στο 1ο γκρουπ όταν κατέβαλλε τον Προφήτη Ηλία Πειραιά, τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και τον ΦΑΣ Τρικάλων με 3-0. Στα ημιτελικά τέθηκε αντιμέτωπη με τον ΑΟ Θέρμης Θερμαίος και πήρε δύσκολα τη νίκη με 3-2. Στο καθοριστικό διπλό οι Σαρικάκη/Τούλια νίκησαν τις Γαντά/Ι. Κομπούρη με 3-0 σετ (αξιοσημείωτες και οι δύο νίκες της Τασιού, που είχαν έρθει νωρίτερα για την ομάδα της Θεσσαλονίκης απέναντι σε Σαρικάκη και Μιχάλαρου).

Το Ηράκλειο πρώτευσε αρχικά στο 2ο γκρουπ. Είχε επίσης επικράτηση με 3-2 απέναντι στον Θερμαίο, ενώ επιβλήθηκε με 3-0 του ΑΣ Μακεδνός και του Ποσειδώνα Λουτρακίου. Στην 4άδα η ομάδα της Αττικής νίκησε τον Προφήτη Ηλία Πειραιά με 3-1. Αξιοσημείωτο ότι τα τρία από τα τέσσερα επί μέρους ματς του ημιτελικού κρίθηκαν στα πέντε σετ (η Καπαγιαννίδου μάλιστα, έχασε με 3-2 και τα δύο ατομικά παιχνίδια της με την Ντουρλουντάδου και τη Μαδέση).

Οι ηττημένοι των ημιτελικών κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο. Ο Θερμαίος είχε στη σύνθεση τις Ελπίδα Τασιού, Αντωνία Γαντά, Ιωάννα Κομπούρη και στον πάγκο τον Ανδρέα Μίντση. Ο Προφήτης Ηλίας παρέταξε τις Σοφία Φίλη, Αλεξάνδρα Μαυρίδη και Ναταλία Καπαγιαννίδου και είχε στο κοουτσάρισμα τη Χριστίνα Αθανασοπούλου. Τις απονομές των επάθλων έκαναν ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΦΟΕπΑ Παναγιώτης Τζόβολος και το μέλος του ΔΣ και υπεύθυνη διαχείρισης υλικού Δήμητρα Κουμουνδούρου.

