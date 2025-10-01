Πιο αποκαλυπτικό το β’ μέρος της έρευνας της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Πώς η οργή γίνεται πολιτική δύναμη

Το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης που διενεργήθηκε από την DATA C για λογαριασμό της «Εφημερίδας Πελοπόννησος» φωτίζει σήμερα βαθύτερες πλευρές του εκλογικού σώματος της ΠΔΕ. Πώς διαμορφώνεται η πρόθεση ψήφου ανά ιδεολογική τοποθέτηση και ανά Νομό; Ποια είναι η εικόνα της δημοτικότητας του Κυριάκου Μητσοτάκη; Πώς επηρεάζουν το σκηνικό τα σενάρια εισόδου Τσίπρα ή Καρυστιανού στην εκλογική εξίσωση;

Διαβάστε το Α’ μέρος της έρευνας: Αποκαλυπτική έρευνα της DATA C στη Δυτική Ελλάδα: Ρωγμή στο πολιτικό σκηνικό – Τι αλλάζει με Καρυστιανού και Τσίπρα

Σχόλια:

Ο «δείκτης δημοτικότητας» καταγράφει μια γενική συμπάθεια των πολιτών, κυρίως προς τους πολιτικούς ηγέτες. Στις περιπτώσεις που εκπροσωπούν ή συνδέονται με τα κόμματα εξουσίας (όπως εδώ), η συμπάθεια και η αντιπάθεια επηρεάζονται πιο έντονα από την κομματική προτίμηση.

Ο Κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 26,8% θετικές γνώμες (θετική/ μάλλον θετική), σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό από όσους δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν την Ν.Δ. Σε σχέση με προηγούμενες έρευνες στην Π.Δ.Ε. σημειώνει πτώση (12,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023). Περισσότερες θετικές γνώμες συγκεντρώνει στον νομό Αιτ/νίας, στους άνδρες, στις μεγαλύτερες ηλικίες (71+), σε συνταξιούχους και μη οικονομικά ενεργούς, στους έχοντες χαμηλότερη μόρφωση, υψηλότερα εισοδήματα, σε ψηφοφόρους Ν.Δ., και σε όσους δηλώνουν με πολιτική αυτοτοποθέτηση κεντροδεξιά και δεξιά.

Η αρνητική γνώμη για τον Κ.Μ. είναι στο 70,8% (αυξημένη κατά 10,7 ποσοστιαίες μονάδες από τον Μάρτιο του 2023).

Σε δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis (δημοσιεύτηκε 19/9/2025), ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιολογείται θετικά από το 25% των ερωτωμένων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Σχόλια:

Τα μεγαλύτερα ποσοστά της η Ν.Δ., τα συγκεντρώνει σε όσους δηλώνουν «Κεντροδεξιοί» (53,9%) και «Δεξιοί» (62,1%). Και στις δύο αυτές «κατηγορίες» η Ν.Δ. κυριαρχεί. Καμιά άλλη «κατηγορία» δεν δίνει τέτοια πλειοψηφία σε άλλο κόμμα. Ισχυρή παρουσία έχει και σε όσους είναι «Κεντρώοι». Σύμφωνα με τα exil poll των ευρωεκλογών, Ν.Δ. ψήφισε το 85 των «δεξιών» και το 35,8% των «κεντρώων». Σύμφωνα με τις εθνικές μετρήσεις του τρέχοντος μήνα, θα ψήφιζαν Ν.Δ. το 73.2% των «δεξιών» και το 21,5% των «κεντρώων». Στην ΠΔΕ τα ποσοστά της Ν.Δ. είναι ακόμα μικρότερα.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά του το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ συγκεντρώνει σε όσους δηλώνουν «Κεντροαριστεροί» (21,5%) και «Κεντρώοι» (23,6%), ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά του ο ΣΥΡΙΖΑ τα συγκεντρώνει σε όσους δηλώνουν «Κεντροαριστεροί» (15,4%) και «Αριστεροί» (21,8%),

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ συγκεντρώνει ψηφοφόρους που κυρίως δηλώνουν «Κεντρώοι» έως «δεξιοί».

«Αναποφάσιστοι» υπάρχουν από όλους τους χώρους. Ευρύτερα η «γκρίζα ζώνη» συγκεντρώνει από 1/4 έως και το 1/5 σε όλους τους χώρους.

Σχόλια:

Εάν είχαμε εκλογές αύριο η Ν.Δ. θα ήταν πρώτο κόμμα στην Αχαΐα, με ποσοστό 15,9%. Δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με ποσοστό 8,9% ή 6,7% πoσοστιαίες μονάδες λιγότερο από την ΝΔ. Τρίτο κόμμα η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με 7,5% και τέταρτο κόμμα το ΚΚΕ με 7,3%. Ακολουθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ με 7,1% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 5,7%. Ωστόσο οι Αχαιοί φαίνονται να είναι σε μεγαλύτερο βαθμό αναποφάσιστοι από τους ψηφοφόρους των άλλων νομών καταγράφοντας ποσοστό 20,0%.

Η ΝΔ καταγράφει την καλύτερη επίδοση στον Νομό Αιτ/νίας και την χειρότερη στον Νομό Αχαΐας.

Το ΠΑΣΟΚ καταγράφει την καλύτερη επίδοση στον Νομό Ηλείας, με ποσοστό πολύ κοντά σε αυτό της Ν.Δ. Στους άλλους δύο Νομούς καταγράφει ίδιο ποσοστό.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ καταγράφεται ομοιογενώς και στους τρεις Νομούς.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταγράφεται περισσότερο ισχυρός στην Αιτωλοακαρνανία. Ομοίως και η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ.

Το ΚΚΕ καταγράφεται σημαντικά ισχυρότερο στην Αχαΐα.

Οι αναποφάσιστοι καταγράφονται σε ισχυρά ποσοστά σε όλους του νομούς και περισσότερο στην Αχαΐα.

Σχόλια:

Η εκλογική βάση του «δυνητικού κόμματος Τσίπρα» συντίθεται (στην συντριπτική της πλειοψηφία) από μέρος της εκλογικής βάσης κύρια αριστερών κομμάτων και δευτερεύοντος από κέντρο αριστερά κόμματα. Εάν ο στόχος του δυνητικού κόμματος είναι να συμβάλει στην συσπείρωση τμημάτων κέντρο αριστεράς και στην ισχυρότερη έκφραση τους, αυτό φαίνεται εφικτό, αλλά με το ΠΑΣΟΚ πάντα ισχυρό. Εάν ο στόχος είναι να έχει χαρακτηριστικά πρώτου κόμματος με κυβερνητική προοπτική, αυτό δεν καταγράφεται ως εφικτό.

Αναλύοντας τις συσχετίσεις μεταξύ της πρόθεσης ψήφου χωρίς το κόμμα Τσίπρα και στην πρόθεση ψήφου με το κόμμα Τσίπρα (Σεπτ. 2025- Σχήμα 2), παρατηρείται ότι τον κ. Τσίπρα θα ψήφιζε το 83,1% της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, το 37,5% της Ν. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, το 25,0% όσων πήραν μέρος στην μέτρηση και δήλωσαν ότι δεν θα ψηφίσουν στις επερχόμενες εθνικές εκλογές, το 23,5% του ΜΕΡΑ 25 και σημαντικά ποσοστά από άλλα κόμματα.

Αναλύοντας με βάση το κόμμα που είχαν ψηφίσει στις Εθνικές Εκλογές (Μάιος 2023), το δυνητικό κόμμα του κ. Τσίπρα θα ψήφιζε το 57,9% της εκλογικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ (2023), το 10,4% του ΠΑΣΟΚ, το 8,9% της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ, το 5,8% της ΠΛΕΥΣΗΣ κ.α.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σύγκριση με εθνικές δημοσκοπήσεις που έχουν διενεργηθεί το τελευταίο διάστημα, στην ερώτηση «πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ένα νέο κόμμα που θα έχει ιδρύσει ο Αλέξης Τσίπρας», ένα ποσοστό περίπου 8%-9% δηλώνει ότι «πολύ πιθανόν να το ψήφιζα» και 10%-11% δηλώνει «αρκετά πιθανόν να το ψήφιζα» (Metron Analysis -10-16 Σεπτεμβρίου, GPO – δημοσιεύτηκε 24 Σεπτεμβρίου).

Σχόλια:

Το δυνητικό «κόμμα Καρυστιανού», «δημιουργεί» δημογραφικές και κοινωνικές ομαδοποιήσεις που είχαν πολλές δεκαετίες να εμφανιστούν στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα το επιλέγουν οι γυναίκες σε διπλάσιο ποσοστό από ότι οι άνδρες, οι νέοι σε ποσοστά υπερδιπλάσια των ηλικιωμένων, και αυτό προσδιοριζόμενοι ως «αριστεροί» σε υπερ τετραπλάσια μεγαλύτερα ποσοστά από ότι αυτό προσδιοριζόμενοι ως «δεξιοί», αυτό συμβαίνει διότι οι ψηφοφόροι ΝΔ «απορρίπτουν» το δυνητικό κόμμα. Ισχυρή παρουσία έχει και σε όσους δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά (27,2%).

Αναλύοντας τις συσχετίσεις μεταξύ της πρόθεσης ψήφου χωρίς το κόμμα Καρυστιανού και στην πρόθεση ψήφου με το κόμμα Καρυστιανού (Σεπτ. 2025- Σχήμα 3), παρατηρείται ότι την κ. Καρυστιάνου θα ψήφιζαν εξαιρετικά μεγάλα τμήματα της εκλογικής βάση πολλών κομμάτων (εκτός της Ν.Δ.), αλλά και αναποφάσιστοι και εκλογείς που δηλώνουν ότι δεν θα ψηφίσουν σε άλλη περίπτωση. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το δυνητικό κόμμα επιλέγει και το 38% όσων θα επέλεγαν ένα δυνητικό κόμμα Α. Τσίπρα.

Αναλύοντας με βάση το κόμμα που είχαν ψηφίσει στις Εθνικές Εκλογές (Μάιος 2023), το δυνητικό κόμμα της κ. Καρυστιάνου θα ψήφιζε ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό όσων πήραν μέρος στην έρευνα και δήλωσαν ότι δεν ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές (είτε από επιλογή είτε διότι δεν είχαν δικαίωμα λόγω ηλικίας), το 44,2% της εκλογικής βάσης της ΠΛΕΥΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, το 58,1% της ΝΙΚΗΣ, το 35,0% του ΣΥΡΙΖΑ κ.α.

Σε δημοσκόπηση της εταιρείας Interview (δημοσιεύτηκε 10 Σεπτεμβρίου), στο ερώτημα «εάν δημιουργούσαν πολιτικούς φορείς οι κ. Σαμαράς και Τσίπρας και η κα Καρυστιανού, ποιόν θα επιλέγατε;» το 25% θα το επέλεγε.

Τα ευρήματα της έρευνας και ειδικότερα η πρόθεση ψήφου αποτελούν την καταγραφή των απόψεων και τάσεων που επικρατούν τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας. Δεν αποτελούν πρόβλεψη ψήφου ούτε εκτίμηση εκλογικής επιρροής.

