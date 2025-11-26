Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν για υπεξαίρεση αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταγγελία αντιπροσωπείας ότι οχήμα που δόθηκε για δοκιμαστική οδήγηση δεν επιστράφηκε ποτέ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου συνεχίζονται.
Σε υπεξαίρεση αυτοκινήτου εξελίχθηκε η δοκιμαστική οδήγηση που ζήτησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά την παραλαβή του οχήματος έγιναν άφαντοι. Η Αστυνομία ταυτοποίησε τους τρεις εμπλεκόμενους και σχημάτισε δικογραφία εις βάρος τους.
Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαφανίστηκαν αμέσως μετά τη δοκιμή, με αποτέλεσμα η εταιρεία να απευθυνθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας–Χορτιάτη.
Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών ατόμων: ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός 21χρονου Έλληνα και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στη χώρα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση από κοινού.
Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.
