Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη

Σε υπεξαίρεση αυτοκινήτου εξελίχθηκε η δοκιμαστική οδήγηση που ζήτησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά την παραλαβή του οχήματος έγιναν άφαντοι. Η Αστυνομία ταυτοποίησε τους τρεις εμπλεκόμενους και σχημάτισε δικογραφία εις βάρος τους.

Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαφανίστηκαν αμέσως μετά τη δοκιμή, με αποτέλεσμα η εταιρεία να απευθυνθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας–Χορτιάτη.

Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών ατόμων: ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός 21χρονου Έλληνα και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στη χώρα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση από κοινού.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

