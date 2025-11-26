Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη

Τρία άτομα ταυτοποιήθηκαν για υπεξαίρεση αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη, μετά την καταγγελία αντιπροσωπείας ότι οχήμα που δόθηκε για δοκιμαστική οδήγηση δεν επιστράφηκε ποτέ. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου συνεχίζονται.

Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν - Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
26 Νοέ. 2025 11:52
Pelop News

Σε υπεξαίρεση αυτοκινήτου εξελίχθηκε η δοκιμαστική οδήγηση που ζήτησαν δύο άνδρες και μία γυναίκα από αντιπροσωπεία στη Θεσσαλονίκη, καθώς μετά την παραλαβή του οχήματος έγιναν άφαντοι. Η Αστυνομία ταυτοποίησε τους τρεις εμπλεκόμενους και σχημάτισε δικογραφία εις βάρος τους.

Οι δράστες, σύμφωνα με την αστυνομία, εξαφανίστηκαν αμέσως μετά τη δοκιμή, με αποτέλεσμα η εταιρεία να απευθυνθεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας–Χορτιάτη.

Η έρευνα οδήγησε στην ταυτοποίηση τριών ατόμων: ενός 58χρονου αλλοδαπού, ενός 21χρονου Έλληνα και μίας 50χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να διαμένει παράνομα στη χώρα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση από κοινού.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:06 Φρίκη: 20χρονος και ο σύντροφός του κατηγορούνται ότι ασελγούσαν στα ανίψια του, 2 και 4 χρόνων – Η καταγγελία της μητέρας των παιδιών
12:59 Νέες καταγγελίες από τον πρώην σύζυγο της δασκάλας στο Λουτράκι: «Είχα ζητήσει να πάει σε γιατρό – Κάτι δεν πάει καλά»
12:50 ΟΠΕΚΕΠΕ: Την ενοχή και των 14 για τις παράνομες επιδοτήσεις ζήτησε ο Εισαγγελέας – Παρών στο δικαστήριο μόνο ο γνωστός ηθοποιός
12:46 Γαλλία: Τέσσερις συλλήψεις για κατασκοπεία – Στο στόχαστρο οργάνωση με φιλορωσική δράση
12:41 Νέες λεπτομέρειες για την τραγωδία στη Ρόδο: Ακρωτηριασμός για τον 39χρονο, πατέρα δύο παιδιών – Θρήνος για τον 19χρονο ΕΠΟΠ
12:32 «Ζούσατε μέσα στα λούσα»: Η επίθεση Κωνσταντοπούλου στη Σεμερτζίδου άναψε φωτιές στην Εξεταστική
12:24 Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί, παγιδευμένοι ένοικοι και αναβάθμιση συναγερμού σε επίπεδο 4
12:19 «Μαμά είσαι καλά;»: Το μήνυμα στο κινητό και οι απενεργοποιημένες κάμερες – Νέα δεδομένα για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
12:10 Μητσοτάκης: «Πρώτη φορά η χώρα αποκτά συνολική στρατηγική για το δημογραφικό» – Φοροελαφρύνσεις, στέγη και νέα μέτρα έως το 2026
12:04 Adel: Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ – Ποιες περιοχές μπαίνουν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας
12:00 Πάτρα: Μυστικό δίκτυο διακίνησης κάνναβης – Πατέρας και γιος στο στόχαστρο για περίεργες κινήσεις
11:57 Ερωτήματα για την ασφάλεια της Αγίας Σοφίας μετά την είσοδο γερανών 45 τόνων – Βολές για τον τρόπο αποκατάστασης
11:52 Πήραν αυτοκίνητο για «δοκιμή» και εξαφανίστηκαν – Δικογραφία για τρία άτομα στη Θεσσαλονίκη
11:47 Σεμερτζίδου στην εξεταστική: Προθεσμία, απειλές, δάνεια 2,6 εκατ. ευρώ και η απολογία για τον σύντροφο και τα «τυχερά παιχνίδια»
11:43 Προθεσμία για την Παρασκευή ζήτησε η 46χρονη της Σαλαμίνας – Υπό ψυχολογική υποστήριξη στο Ναυτικό Νοσοκομείο ο σύζυγός της
11:38 Καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική παρενόχληση από 47χρονο ιερέα στη Θεσσαλονίκη
11:35 Αρχισε η εγγραφή στο Μητρώο νέων του Δήμου Αιγιαλείας
11:33 Εργατικό δυστύχημα: Νεκρός 50χρονος αρχιτεχνίτης στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
11:29 Πάτρα: Τραυματισμός 12χρονου από κροτίδα σε Γυμνάσιο
11:27 Τραγωδία σε πεδίο βολής στη Ρόδο: Νεκρός ένας 19χρονος στρατιώτης και ένας σοβαρά τραυματίας μετά από έκρηξη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ