Πήραν την περιουσία 90χρονου ΑμεΑ και τώρα αντιμετωπίζει εισπρακτικές εταιρείες

Άτομα τα οποία εμπιστεύτηκε κι έβαλε μέσα στο σπίτι κατάφεραν με εκβιαστικό τρόπο να πείσουν έναν ηλικιωμένο ΑμεΑ να τους μεταβιβάσει μέρος της ακίνητης περιουσία του. Σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω ο 90χρονος καλείται πλέον να αντιμετωπίσει και τις εισπρακτικές εταιρείες εξαιτίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών του από τα δάνεια που είχε λάβει στο παρελθόν.

Ένας 90χρονος πολίτης με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ, ποσοστό αναπηρίας 90%) βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρά προβλήματα στην περιουσία του και την οικονομική του ασφάλεια. Το 2015, γνώρισε άτομα αλβανικής καταγωγής, τα οποία εμφανίστηκαν για να τον βοηθήσουν στις καθημερινές του ανάγκες.

Τρία χρόνια αργότερα, το 2018, αυτά τα άτομα κατάφεραν με εκβιαστικό τρόπο να τον πείσουν να συντάξει συμβόλαια, μεταβιβάζοντας τα ακίνητά του σε εκείνους. Την περίοδο εκείνη, τα ακίνητα ήταν καθαρά και δεν απασχολούσαν την τράπεζα, γι’ αυτό και η μεταβίβαση κατέστη δυνατή. Από τότε, ο ίδιος προσπαθεί να ανακτήσει αυτά που του πήραν και να προστατευτεί από την εκμετάλλευση που υπέστη.

Παράλληλα, δέχεται συνεχείς τηλεφωνικές πιέσεις από εισπρακτικές εταιρείες για δάνεια που είχε πάρει στο παρελθόν, χωρίς να έχει γίνει καμία πράξη εκτέλεσης σε βάρος του. Η ιστορία του συνδέει την οικονομική εκμετάλλευση με την πίεση από τρίτους, ενώ ταυτόχρονα δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας 90χρονος άνθρωπος ΑμεΑ για να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του.

«Οι εισπρακτικές θα πρέπει να υιοθετήσουν πιο ανθρώπινη προσέγγιση, ώστε να μπορέσουν να εισπράξουν τα δάνεια χωρίς να βλάπτονται ψυχικά ή σωματικά αυτοί οι άνθρωποι», λέει στο newsit.gr ο δικηγόρος Φώτης Μπαμπάνης και συνεχίζοντας προσθέτει:

«Πρόκειται για έναν 90χρονο άνθρωπο με ειδικές ανάγκες, με ποσοστό αναπηρίας 90%, τον οποίο βοηθά και περιθάλπει μία κυρία. Αυτή η κυρία απευθύνθηκε σε εμένα, καθώς έχει πληρεξούσιο από τον κύριο, για να τον βοηθήσω σε θέματα που έχει με τραπεζικά δάνεια».

Συνεχίζοντας ο δικηγόρος του ηλικιωμένου άνδρα αναφέρεται στα άτομα τα οποία εκμεταλλεύτηκαν τις αδυναμίες του πέλατη του και τον υποχρέωσαν να τους μεταβιβάσει μέρος της περιουσίας του.

«Στο παρελθόν, λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας, είχε δίπλα του άτομα αλβανικής καταγωγής, τα οποία εκμεταλλευόμενα την αδυναμία του, κατάφεραν με εκβιαστικό τρόπο να του αποσπάσουν ακίνητα. Τον έκαναν να συντάξει συμβόλαια στα οποία μεταβίβαζε τα ακίνητά του σε αυτούς. Η γνωριμία έγινε το 2015 και η εκβιαστική μεταβίβαση το 2018. Τα ακίνητα ήταν καθαρά και έτσι μπόρεσαν να γίνει οι μεταβιβάσεις», υποστηρίζει ο κ. Μπαμπάνης και τονίζει:

«Αργότερα επενέβη άλλη συνήγορος όπου σήμερα τον περιθάλπει για να προστατεύσει τον πελάτη μου από την εξαπάτηση και να σώσει ό,τι μπορούσε να σωθεί. Από το 2020, ο πελάτης άρχισε τις νόμιμες διαδικασίες για να ανακτήσει αυτά που του είχαν αφαιρεθεί. Στο μεταξύ, δέχεται πίεση από εισπρακτικές εταιρείες, κυρίως με τηλεφωνικές ενοχλήσεις, χωρίς όμως να έχουν κάνει οποιαδήποτε πράξη εκτέλεσης. Για λόγους προστασίας του, έχω ασκήσει αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα. Αναμένω σήμερα ή αύριο τη δικάσιμο των ασφαλιστικών, με σκοπό να παύσουν κάθε πιθανή πράξη εκτέλεσης σε βάρος του».

Παράλληλα ο κ. Μπαμπάνης υποστηρίζει ότι ο πελάτης του δέχεται απειλές από τις εισπρακτικές εταιρείες παρότι διανύει το 90ο έτος της ηλικίας του,

«Οι εισπρακτικές θα πρέπει να υιοθετήσουν πιο ανθρώπινη προσέγγιση, ώστε να μπορέσουν να εισπράξουν τα δάνεια χωρίς να βλάπτονται ψυχικά ή σωματικά αυτοί τα ΑμεΑ. Οι εισπρακτικές εταιρείες μπορούν, αν θέλουν, να ζητήσουν την ακύρωση των μεταβιβάσεων των ακινήτων ως καταχρηστικές (καταφολίευση δανειστών), αντί να στρέφονται κατά του πελάτη μου. Οι απειλές έχουν να κάνουν για κατάσχεση λογαριασμών και για φυλάκιση, όπου δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί ο πελάτης μου είναι 90χρονος ΑμεΑ», ισχυρίζεται ο δικηγόρος του 90χρονου και καταλήγοντας λέει:

«Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανθρώπινη και δίκαιη αντιμετώπιση δανειοληπτών ΑμεΑ, ειδικά σε περιπτώσεις κόκκινων δανείων, ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματά τους και να μπορούν οι εισπρακτικές εταιρείες να ασκήσουν τις νόμιμες διαδικασίες τους. Η υπόθεση αυτή δείχνει ξεκάθαρα ότι οι δανειολήπτες ΑμεΑ δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με πίεση, απειλές ή εκμετάλλευση. Χρειάζονται σεβασμό, προστασία και δίκαιη μεταχείριση. Οι εισπρακτικές εταιρείες και οι θεσμικοί φορείς οφείλουν να εφαρμόζουν τις νόμιμες διαδικασίες με ευαισθησία και ανθρώπινη προσέγγιση, ώστε οι 90χρονοι ΑμεΑ να μην βρίσκονται ποτέ ξανά εκτεθειμένοι σε αδικίες».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



