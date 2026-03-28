Πλακιάς: Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του

Η αντιπαράθεση γύρω από τη μεταφορά της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κλιμακώνεται, με τον Νίκο Πλακιά να δηλώνει κατηγορηματικά ότι η διαδικασία πρέπει να παραμείνει στη Λάρισα, την πόλη όπου ξεκίνησαν όλα.

Σε ανάρτησή του, ο κ. Πλακιάς τόνισε ότι ακόμη και το αρχικό κτίριο της δίκης, με ορισμένες χωροταξικές παρεμβάσεις και έλεγχο πρόσβασης, μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της διαδικασίας. Προειδοποίησε ότι θα σταθεί απέναντι σε οποιονδήποτε επιχειρήσει τη μεταφορά της δίκης για προσωπικά συμφέροντα, υπογραμμίζοντας ότι «τα παιδιά μου δολοφονήθηκαν στη Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στη δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους».

Η ανάρτηση του Νίκου Πλακιά

«Η μεταφορά της δίκης από την Λάρισα σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, με βρίσκει εντελώς αντίθετο.

Συγκεκριμένα ακόμα και στο κτίριο όπου ξεκίνησε η δίκη με ορισμένες επεμβάσεις χωροταξικού χαρακτήρα όπως και με τον κατάλληλο έλεγχο, για το ποιος μπαίνει και που πρέπει να καθίσει ο καθένας μας , είναι υπέρ αρκετή για όλους εμάς που θα παραβρισκόμαστε εκεί κατά την διάρκεια αυτής της μακρόχρονης διαδικασίας.

Εάν πάλι κριθεί ότι είναι ακατάλληλη υπάρχουν χώροι στην Λάρισα οι οποίοι μπορούν να διαμορφωθούν και να είναι επαρκείς για την διεξαγωγή της δίκης.

Οποιοσδήποτε έχει στο μυαλό του προσωπικά συμφέροντα όποια και να είναι αυτά για να μεταφερθεί η δίκη σε άλλη πόλη θα με βρει απέναντι του.

Η δίκη θα γίνει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα !!!

Και θα τελειώσει πάλι εκεί!!!

Τα παιδιά μου τα δολοφόνησαν στην Λάρισα και απαιτούν να παραβρίσκονται στην δίκη όπου θα δικάζουν τους ένοχους αυτών».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης απάντησε στις ανησυχίες για τη χωρητικότητα, σημειώνοντας ότι η αίθουσα της Λάρισας μπορεί να φιλοξενήσει όλους τους διαδίκους, δικηγόρους και συγγενείς. Τόνισε ότι «στις δίκες δεν προβλέπονται ειδικές θέσεις για υποψήφιους αρχηγούς κομμάτων» και κατηγόρησε μειοψηφίες που επιχειρούν να καθυστερήσουν τη διαδικασία.

Η Μαρία Καρυστιανού, πρώην πρόεδρος του συλλόγου συγγενών των Τεμπών, επέκρινε τον κ. Φλωρίδη για την αναισθησία και τις ελλείψεις στη χωροταξική διαρρύθμιση, ζητώντας αυτοψία και επιμέτρηση του κόστους ανακαίνισης της αίθουσας ύψους 1,6 εκατ. ευρώ. Υποστήριξε ότι η τρέχουσα αίθουσα είναι ανεπαρκής για τους παράγοντες της δίκης και χαρακτήρισε τη διαδικασία «κολοβή», με κίνδυνο να μην αναδειχθεί η πλήρης αλήθεια των τριών εγκλημάτων που σχετίζονται με το δυστύχημα.

Η διαμάχη αναδεικνύει όχι μόνο τα ζητήματα χωρητικότητας και οργάνωσης, αλλά και την ευαισθησία που απαιτείται για τους συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι παρακολουθούν τη δίκη με υψηλό συναισθηματικό κόστος. Οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν αν θα υπάρξουν αλλαγές ή νέες αναβολές στη διαδικασία.

