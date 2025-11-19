Πλειστηριασμοί «σοκ» για τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο: Τρία ακίνητα για χρέος μόλις 10.000 ευρώ!

Οικονομική πίεση φαίνεται να αντιμετωπίζει ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, καθώς τρία ακίνητα που είχε αποκτήσει στην Αιγιαλεία οδηγήθηκαν σε πλειστηριασμό λόγω οφειλής μόλις 10.000 ευρώ. Οι τιμές εκκίνησης ξεπερνούν συνολικά τα 800.000 ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 είχε ήδη εκποιηθεί άλλο ακίνητό του στην Κηφισιά. Σε παλαιότερη δήλωσή του, ο τραγουδιστής είχε παραδεχθεί ότι κακή οικονομική διαχείριση οδήγησε στην απώλεια περιουσιακών στοιχείων.

Ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την περιουσία του, καθώς τρία ακίνητά του στην Αιγιαλεία οδηγήθηκαν σε πλειστηριασμό για χρέη ύψους μόλις 10.000 ευρώ, όπως προκύπτει από διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Τα συγκεκριμένα ακίνητα είχαν αποκτηθεί παλαιότερα από τον τραγουδιστή και, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Katerina», ήδη έχουν τεθεί σε διαδικασία εκποίησης, με τις τιμές εκκίνησης να διαμορφώνονται ως εξής:

Οικόπεδο με κτίσμα: 593.100 ευρώ

Κατάστημα: 181.700 ευρώ

Κατάστημα: 22.000 ευρώ

Η υπόθεση αυτή έρχεται να προστεθεί σε προηγούμενο πλειστηριασμό τον Φεβρουάριο του 2025, όταν άλλο ακίνητο του τραγουδιστή, στην Κηφισιά, είχε εκποιηθεί έναντι 350.003 ευρώ, επιβεβαιώνοντας την οικονομική πίεση που φαίνεται να αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια.

Στην έκθεση εκτίμησης για τα ακίνητα στην Αιγιαλεία, επισημάνθηκαν εκτεταμένες φθορές, βανδαλισμοί στα εξωτερικά κουφώματα και πλήρης έλλειψη συντήρησης. Τα ακίνητα χαρακτηρίστηκαν τυπικής κατασκευής και αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 2010, αλλά σε εμφανώς υποβαθμισμένη κατάσταση.





Ο ίδιος ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος είχε αναφερθεί στο παρελθόν στη δυσκολία συντήρησης των ακινήτων, δηλώνοντας:

«Έκανα λάθος διαχείριση χρημάτων. Τα είχα ξεχάσει τα σπίτια και δεν τα πλήρωνα. Τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου δεν μπορούσαν να συντηρήσουν το σπίτι στην Αχαΐα, ήθελε πολλά λεφτά το σπίτι».

Η υπόθεση επανέρχεται στην επικαιρότητα, με τους πλειστηριασμούς να αναδεικνύουν τόσο το εύρος της ακίνητης περιουσίας του τραγουδιστή όσο και τις οικονομικές δυσκολίες που ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι αντιμετώπισε.

