Οι πλημμύρες «χτύπησαν» και το νοσοκομείο Μεσολογγίου ΦΩΤΟ

Πλημμύρισε το νοσοκομείο Μεσολογγίου.

24 Οκτ. 2025 8:31
Η σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε χθες Πέμπτη 23/10/2025, το Μεσολόγγι προκαλώντας πλημμύρες «χτύπησε» και το νοσοκομείο της πόλης.

Νερά εισχώρησαν στο εσωτερικό του κτιρίου από τον τρίτο όροφο, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν μέχρι τα κατώτερα επίπεδα, προκαλώντας ανησυχία σε προσωπικό και ασθενείς.

Η εισροή νερού φέρεται να ξεκίνησε από τη στέγη η οποία υπέστη ζημιές από την έντονη βροχόπτωση. Άμεσα κινητοποιήθηκαν συνεργεία συντήρησης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να αποκαταστήσουν τη στεγανότητα της οροφής, ώστε να αποτραπούν περαιτέρω ζημιές.

Πηγή: aixmi-news
