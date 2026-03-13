Πληρωμές από ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ έως 13 Μαρτίου, ποιοι πληρώνονται

Συνολικά έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου προβλέπεται να καταβληθούν 70,4 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 73.000 δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

13 Μαρ. 2026 8:05
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται εβδομάδα πληρωμών για χιλιάδες δικαιούχους, καθώς ΔΥΠΑ και e-EFKA προχωρούν σε σειρά καταβολών επιδομάτων και παροχών.

Συνολικά έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου προβλέπεται να καταβληθούν 70,4 εκατομμύρια ευρώ σε περίπου 73.000 δικαιούχους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ
Από τον e-ΕΦΚΑ πραγματοποιούνται πληρωμές που σχετίζονται με εφάπαξ παροχές.

Συγκεκριμένα, από τις 9 έως και τις 13 Μαρτίου καταβάλλονται 18.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για εφάπαξ.

Τα ποσά που καταβάλλει η ΔΥΠΑ
Παράλληλα, η ΔΥΠΑ προχωρά σε σειρά πληρωμών που αφορούν επιδόματα και προγράμματα απασχόλησης.

Ειδικότερα καταβάλλονται:

  • 28.000.000 ευρώ σε 47.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπές παροχές.
  • 3.000.000 ευρώ σε 3.800 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.400.000 ευρώ σε 2.300 δικαιούχους μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Συνολικά 73.000 δικαιούχοι
Με τις συγκεκριμένες καταβολές, οι πληρωμές της εβδομάδας αφορούν περίπου 73.000 δικαιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν επιδόματα, παροχές κοινωνικής πολιτικής ή ενισχύσεις μέσω προγραμμάτων απασχόλησης.

