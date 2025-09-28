Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο για τη Δυτική Ελλάδα – Από μεθυσμένους μέχρι σύλληψη καταδικασμένου για απάτη

Συλλήψεις σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία για διάφορα αδικήματα

Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο για τη Δυτική Ελλάδα - Από μεθυσμένους μέχρι σύλληψη καταδικασμένου για απάτη
28 Σεπ. 2025 11:22
Pelop News

Συνεχίζονται οι αστυνομικοί έλεγχοι στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, με αποτέλεσμα να καταγραφούν χθες σειρά συλλήψεων για διαφορετικές παραβάσεις.

Στο Αίγιο, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας συνέλαβαν έναν ημεδαπό άνδρα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αχαΐας. Του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 15 μηνών για απάτη.

Στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης, συνελήφθη ένας 17χρονος, καθώς οδηγούσε μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα και άδεια κυκλοφορίας, ενώ είχε παραποιήσει τον αριθμό πλαισίου του οχήματος.

Στην Αιτωλοακαρνανία, και συγκεκριμένα στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, αστυνομικοί της Τροχαίας Αγρινίου συνέλαβαν έναν αλλοδαπό οδηγό, ο οποίος βρέθηκε να κινείται υπό την επήρεια μέθης.

Στην Ηλεία καταγράφηκαν δύο συλλήψεις:

Στον Πύργο, αστυνομικοί της Τροχαίας συνέλαβαν έναν ημεδαπό, ο οποίος οδηγούσε ενώ του είχε αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης λόγω προηγούμενης παράβασης για μέθη.

Στην Ανδραβίδα, αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων συνέλαβαν έναν ημεδαπό, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης για έλεγχο, οδηγώντας αυτοκίνητο.
