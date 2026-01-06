Ποια προϊόντα αυξήθηκαν και πόσο στο σούπερ μάρκετ από το 2026
Αναλυτικά τα προϊόντα που αυξήθηκαν στα ράφια των σούπερ μάρκετ, με την έλευση του 2026.
Το 2026, έκανε «ποδαρικό» με αυξήσεις στα σούπερ μάρκετ , αφού οι τιμές σε ορισμένα προϊόντα αυξήθηκαν σε σύγκριση με τον τελευταίο μήνα του 2025.
Συγκεκριμένα:
-Μακαρόνια: 0,70€ (Δεκ. 2025), 1,18€ (Ιαν. 2026)
-Κριθαράκι: 0,93€ (Δεκ. 2025), 1,13€ (Ιαν. 2026)
-Πέννες: 1,01€ (Δεκ. 2025), 1,57€ (Ιαν. 2026)
-Γάλα ιδιωτικής ετ.: 0,95€ (Δεκ. 2025), 1,05€ (Ιαν. 2026)
-Γάλα επώνυμο: 1,49€ (Δεκ. 2025), 1,74€ (Ιαν. 2026)
«Τα ζυμαρικά κυρίως. Οι αγρότες πέρυσι παράξαν το σιτάρι και το πούλησαν στα 28 λεπτά το κιλό, με κόστος παραγωγής 27 λεπτά. Φέτος το πούλησαν το σιτάρι στα 19 λεπτά, δηλαδή για κάθε κιλό που πούλησαν μπήκαν 8 λεπτά μέσα», σημειώνει ο Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος ένωσης εργαζομένων καταναλωτών Ελλάδας.
Πηγή: newsbeast.gr
