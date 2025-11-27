Ποιοι δικαιούνται σύνταξη στα 59 και ποιοι στα 60,5, τι ισχύει , οι χαμένοι και οι κερδισμένοι

Όπως έχει γνωστοποιηθεί για χιλιάδες ασφαλισμένους, το τέλος του 2025 δεν είναι απλώς ένα ακόμη κλείσιμο χρονιάς, αλλά μια κρίσιμη στιγμή: το αν θα καταθέσουν την αίτηση συνταξιοδότησης τώρα ή θα ρισκάρουν να περιμένουν το 2026 μπορεί να σημαίνει διαφορά σε ηλικιακά όρια, ποσά σύνταξης και επιδόματα. Ιδίως για τους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν την περίοδο 1983-1992, ανοίγονται συγκεκριμένα «παράθυρα» που επιτρέπουν έξοδο από τα 59 για μειωμένη και από τα 60,5 για πλήρη σύνταξη, αρκεί να πληρούνται ακριβείς προϋποθέσεις σε έτη ασφάλισης και ηλικία.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι «προλαβαίνουν» γρήγορη έξοδο το 2025

Στο δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για άμεση συνταξιοδότηση οκτώ βασικές κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο, με βάση έτος γέννησης, έτη ασφάλισης και ειδικά δικαιώματα ως γονείς ή τρίτεκνοι.

1. Δημόσιοι υπάλληλοι γεννημένοι το 1962 και 1963 με 35ετία το 2020 ή 2021

Άνδρες και γυναίκες που έχουν συνολικά 35 χρόνια ασφάλισης μέχρι το 2020 ή το 2021 και έχουν γεννηθεί τα έτη 1962 και 1963 μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2025 με πλήρη σύνταξη, σε ηλικία:

61 ετών για τους γεννημένους το 1962

61 ετών και 6 μηνών για τους γεννημένους το 1963

2. Δημόσιοι υπάλληλοι 1962–1963 με 25ετία έως 31.12.2011 και 36ετία έως το 2021

Όσοι έχουν θεμελιώσει 25ετία μέχρι 31.12.2011 και έχουν συνολικά 36 έτη ασφάλισης έως το 2021, εφόσον είναι γεννημένοι το 1962 ή το 1963, συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη σε:

61 έτη (έτος γέννησης 1962)

61 έτη και 6 μήνες (έτος γέννησης 1963)

3. Δημόσιοι υπάλληλοι 1964–1965 με 25ετία έως 31.12.2010 και 37ετία έως 31.12.2020

Άνδρες και γυναίκες που:

έχουν 25ετία έως 31.12.2010

συμπληρώνουν 37 συνολικά έτη ασφάλισης μέχρι 31.12.2020

είναι γεννημένοι το 1964 ή το 1965

αποχωρούν με όρια ηλικίας:

59,5 ετών (γεννημένοι το 1964)

60,3 ετών (γεννημένοι το 1965)

4. Γονείς με ανήλικο και 25ετία το 2011 – γεννημένοι το 1965

Γονείς (άνδρες και γυναίκες) με:

25ετία το 2011

ανήλικο τέκνο το 2011 ή μεταγενέστερα

έτος γέννησης 1965

συμπλήρωση του 52ου έτους το 2017

έχουν δικαίωμα αποχώρησης με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.

5. Γονείς με ανήλικο και 25ετία το 2012 – γεννημένοι το 1963

Άνδρες και γυναίκες:

με 25ετία και ανήλικο τέκνο το 2012 ή αργότερα

γεννημένοι το 1963

που έκλεισαν τα 55 έτη το 2018

μπορούν να αποχωρήσουν το 2025 με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 61 ετών.

6. Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι 1965 με 21ετία το 2011

Τρίτεκνοι υπάλληλοι:

γεννημένοι το 1965

με 21 έτη ασφάλισης το 2011

που έκλεισαν τα 52 έτη το 2017

αποχωρούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.

7. Τρίτεκνοι 1962–1963 με 23ετία το 2012

Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι:

γεννημένοι το 1962 και το 1963

με 23 έτη ασφάλισης το 2012

που συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2017 (για το 1962) και το 2018 (για το 1963)

αποχωρούν το 2025 με απαιτούμενη ηλικία:

59 ετών και 5 μηνών (γεννημένοι 1962)

61 ετών (γεννημένοι 1963)

8. Μειωμένη σύνταξη για γεννημένους 1964–1966

Άνδρες και γυναίκες γεννημένοι από το 1964 έως το 1966, οι οποίοι:

μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη

συμπληρώνουν ηλικίες 61, 60 και 59 ετών αντίστοιχα μέσα στο 2025

έχουν 25ετία στα έτη 2011 ή 2012 και είχαν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ηλικιακά όρια (56 ή 58) μέχρι το 2022

μπορούν να βγουν άμεσα σε μειωμένη σύνταξη, εφόσον υποβάλουν αίτηση έως το τέλος του 2025.

Παράδειγμα:

Υπάλληλος με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών το 2022 έχει θεμελιώσει δικαίωμα μειωμένης σύνταξης και μπορεί να αποχωρήσει μέσα στο 2025 σε ηλικία 59 ετών.

Υπάλληλος με 25ετία το 2012, που έκλεισε τα 58 το 2022 και μέσα στο 2025 είναι 61 ετών, μπορεί επίσης να συνταξιοδοτηθεί άμεσα με μειωμένη σύνταξη.

Η «αδικία» της 37ετίας για τους πριν το 1983 διορισμένους

Για τους δημοσίους υπαλλήλους που διορίστηκαν στο διάστημα 1983-1992 προβλέπεται δυνατότητα πλήρους σύνταξης με 37ετία χωρίς να περιμένουν τα 62, υπό προϋποθέσεις:

η 37ετία να έχει συμπληρωθεί έως το 2021

να υπάρχει 25ετία έως το 2010

να συνυπολογίζεται και χρόνος ασφάλισης στον ιδιωτικό τομέα πριν το 1983 και πριν τον διορισμό στο Δημόσιο

Με αυτό το πλαίσιο, μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από τα 62.

Όμως, η διάταξη δεν καλύπτει όσους θεωρούνται ότι διορίστηκαν πριν το 1983. Εδώ δημιουργείται η «παγίδα»: αρκετοί υπάλληλοι (π.χ. νοσηλευτές σε δημόσια νοσοκομεία) ξεκίνησαν στο Δημόσιο πριν το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ και, όταν διορίστηκαν μετά το 1983, ο χρόνος αυτός αναγνωρίστηκε ως αμιγώς δημόσια υπηρεσία. Έτσι, λογίζονται ως «πριν το 1983» και δεν μπορούν να επωφεληθούν από τη 37ετία, με αποτέλεσμα να παραμένουν «εγκλωβισμένοι» μέχρι τα 62, ακόμη κι αν έχουν ήδη πάνω από 42 χρόνια ασφάλισης.

Σύνταξη γονέων από το Δημόσιο το 2025 – Ενδεικτικά παραδείγματα

Οι γονείς (ανήλικων τέκνων ή τρίτεκνοι) στο Δημόσιο έχουν ειδικές διατάξεις που εξακολουθούν να παράγουν δικαιώματα για έξοδο μέσα στο 2025.

Ενδεικτικά:

Μητέρα ανηλίκου, δημοτική υπάλληλος, με 25ετία το 2010, γεννημένη 02/1967, που συμπλήρωσε τα 50 έτη το 2017:

μπορεί να αποχωρήσει το 2025 σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών.

Πατέρας ανηλίκου στο Δημόσιο, με 25ετία το 2011, γεννημένος 04/1965, που έκλεισε τα 52 το 2017:

μπορεί επίσης να συνταξιοδοτηθεί σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών το 2025.

Τρίτεκνες και άνω μητέρες με 20ετία το 2010 (με δυνατότητα εξαγοράς πλασματικών ετών από τα παιδιά):

μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2025 χωρίς όριο ηλικίας, εφόσον πληρούνται οι καταστατικές προϋποθέσεις.

Πόσα θα πάρουν – Πλήρης και μειωμένη σύνταξη Δημοσίου με 35–40 έτη

Για όσους αποχωρήσουν το 2025 με 35 έως 40 έτη ασφάλισης και πλήρη σύνταξη, οι μικτές αποδοχές διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

Καθηγητής ΑΕΙ με 40 χρόνια και συντάξιμο μισθό 3.222 ευρώ:

λαμβάνει περίπου 2.048 ευρώ μικτά.

Ασφαλισμένος στο Δημόσιο με 38 έτη το 2025 και συντάξιμες αποδοχές 2.126 ευρώ:

παίρνει σύνταξη περίπου 1.391 ευρώ.

Δημόσιος υπάλληλος με 36 έτη και συντάξιμο μισθό 1.710 ευρώ:

λαμβάνει περίπου 1.117 ευρώ.

Πλήρης και μειωμένη σύνταξη με 25–30 έτη ασφάλισης

Για όσους αποχωρούν με 25–30 χρόνια ασφάλισης, τα ενδεικτικά ποσά έχουν ως εξής:

Με 25 έτη και συντάξιμο μισθό 900 ευρώ:

πλήρης σύνταξη: 622 ευρώ

μειωμένη σύνταξη: 491 ευρώ

Με 27 έτη και συντάξιμο μισθό 1.260 ευρώ:

πλήρης: 703 ευρώ

μειωμένη: 592 ευρώ

Με 29 έτη και συντάξιμο μισθό 1.500 ευρώ:

πλήρης: 814 ευρώ

μειωμένη: 683 ευρώ

Με 30 έτη και συντάξιμο μισθό 1.980 ευρώ:

πλήρης: 959 ευρώ

μειωμένη: 828 ευρώ

Πώς «φουσκώνει» ο συντάξιμος μισθός για όσους φύγουν το 2025

Η σύνταξη στο Δημόσιο υπολογίζεται με βάση:

τις μικτές μηνιαίες αποδοχές από το 2002 μέχρι τον μήνα πριν από τη συνταξιοδότηση

αυτές οι αποδοχές αναπροσαρμόζονται με τον πληθωρισμό κάθε έτους (δείκτης μεταβολής)

κατόπιν, αθροίζονται και διαιρούνται με τους μήνες από το 2002 μέχρι την αποχώρηση, για να προκύψει ο μέσος συντάξιμος μισθός

Για όσους αποχωρήσουν το 2025, ισχύει ότι:

οι μισθοί του 2002 αναπροσαρμόζονται με δείκτη 1,53

του 2003 με 1,48

του 2004 με 1,44, κ.ο.κ.

Άρα, ο συντάξιμος μισθός «ανεβαίνει» σε σχέση με όσους συνταξιοδοτήθηκαν νωρίτερα, και αυτή η αύξηση περνά και στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης.

Ποιοι είναι κερδισμένοι και ποιοι χαμένοι

Κερδισμένοι

Όσοι έχουν από 36 έως 40 έτη ασφάλισης:

τα ποσοστά αναπλήρωσης αυξάνονται ετησίως κατά 2,55%, με αποτέλεσμα από 39,81% στα 36 έτη να φτάνουν στο 50% στα 40 έτη.

Μετά την 40ετία, η προσαύξηση πέφτει σε 0,5% τον χρόνο, άρα το κίνητρο παράτασης πέραν της 40ετίας είναι σαφώς μικρότερο.

Χαμένοι

Όσοι επιλέγουν μειωμένη σύνταξη πέντε χρόνια πριν από το γενικό όριο (στα 62 αντί για 67):

η εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 30%.

Για 20 έτη ασφάλισης και άνω, η εθνική σύνταξη αντί για 436,40 ευρώ διαμορφώνεται σε 305,48 ευρώ, με απώλεια περίπου 130,92 ευρώ τον μήνα.

Γιατί γίνεται «αγώνας δρόμου» μέχρι το τέλος του 2025

Συνολικά 28 κατηγορίες ασφαλισμένων από όλα σχεδόν τα Ταμεία (ΙΚΑ, Δημόσιο, ΔΕΚΟ–τράπεζες, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) έχουν συμφέρον να υποβάλουν αίτηση έως 31 Δεκεμβρίου 2025, ώστε να κατοχυρώσουν:

πιο ευνοϊκά όρια ηλικίας (από 58,5 έως 62 ετών)

πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με καλύτερους όρους

πρόσβαση σε αυξήσεις και επιδόματα που δένουν με το έτος έναρξης της σύνταξης

Η δικηγόρος – εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη επισημαίνει ότι η δυνατότητα να συνεχίσει κάποιος να εργάζεται μετά τη συνταξιοδότηση χωρίς πλέον μείωση 30% στη σύνταξη έχει αυξήσει σημαντικά το ενδιαφέρον για αίτηση, ακόμη και για μειωμένη, στο τέλος του έτους. Παράλληλα, δεν είναι λίγοι όσοι σπεύδουν από φόβο μήπως αλλάξουν τα δεδομένα από το 2026.

Πλεονεκτήματα για όσους καταθέσουν αίτηση μέσα στο 2025

Τρία βασικά σημεία κάνουν τη διαφορά:

Αυξήσεις συντάξεων και επίδομα 250 ευρώ

Όσοι υποβάλουν αίτηση μέχρι 30 Νοεμβρίου 2025 θεωρούνται συνταξιούχοι με έναρξη πληρωμής από τον επόμενο μήνα (Δεκέμβριο 2025).

Στη σύνταξη που θα λαμβάνουν θα προστεθεί η αύξηση του 2026 (2,4%) τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη.

Όσοι συμπληρώνουν το 65ο έτος έως τον Δεκέμβριο 2025 και έχουν υποβάλει αίτηση έως 30/11/2025, γίνονται δικαιούχοι του επιδόματος 250 ευρώ από τον Νοέμβριο 2026.

Δυνατότητα εργασίας χωρίς περικοπή

Η παλιά ποινή της μείωσης 30% στη σύνταξη για απασχολούμενους συνταξιούχους έχει καταργηθεί.

Πολλοί νέοι συνταξιούχοι επιλέγουν να συμπληρώνουν το εισόδημά τους με εργασία, χωρίς η σύνταξη να «κουρεύεται».

Θωράκιση από μελλοντικές αλλαγές

Τυχόν αυστηρότερες ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από το 2026 θα αφορούν όσους παραμένουν ενεργοί ασφαλισμένοι και όχι όσους έχουν ήδη καταστεί συνταξιούχοι.

Αν η αίτηση υποβληθεί τον Δεκέμβριο 2025, ο ασφαλισμένος λογίζεται συνταξιούχος με έναρξη πληρωμής από Ιανουάριο 2026. Στην περίπτωση αυτή:

θα λάβει την αύξηση 2,4% μόνο στην εθνική σύνταξη για το 2026

η ανταποδοτική θα αρχίσει να αυξάνεται από το 2027

Ποιοι άλλοι Ταμειακοί κλάδοι έχουν παράθυρα εξόδου έως το τέλος του 2025

Από τις 28 κατηγορίες που μπορούν να βγουν πριν ή γύρω στα 62:

8 κατηγορίες ανήκουν στο ΙΚΑ

7 κατηγορίες σε Ταμεία ΔΕΚΟ–τραπεζών

8 κατηγορίες στο Δημόσιο

5 κατηγορίες σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ

Ενδεικτικά για το ΙΚΑ:

Γυναίκες ασφαλισμένες πριν το 1993 με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2010, που έκλεισαν τα 50 το 2017:

μειωμένη σύνταξη στα 58,5 έτη.

Γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ημέρες το 2011, που έγιναν 52 ετών το 2017:

μειωμένη σύνταξη στα 58,5, ενώ όσες έκλεισαν τα 52 το 2018 βγαίνουν στα 60,2.

Γυναίκες με ανήλικο και 5.500 ημέρες έως το 2010, που είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος ως το 2017–2018, μπορούν να λάβουν πλήρη σύνταξη με όρια 59,6 και 61 ετών αντίστοιχα.

Γυναίκες με 5.500 ημέρες το 2011 και συμπλήρωση του 57ου έτους έως το 2018, δικαιούνται πλήρη σύνταξη πριν από τα 62.

Γυναίκες με 5.500 ημέρες το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο έτος ως το 2017–2018, μπορούν να βγουν άμεσα με μειωμένη σύνταξη.

Γυναίκες με 3.600 βαρέα ένσημα και συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη στα 55, 56 ή 57 έτη.

Άνδρες και γυναίκες με 7.500 βαρέα και σύνολο 10.500 ημερών συνταξιοδοτούνται στα 62 με πλήρη και στα 60 με μειωμένη, εφόσον ο χρόνος συμπληρώνεται από 1/1/2015 και μετά.

Όσοι έχουν 3.600 βαρέα μετά το 2013 και συνολικά 4.500 ημέρες συνταξιοδοτούνται με όριο ηλικίας 62 έτη για πλήρη σύνταξη.

Σύνταξη-εξπρές από Ταμεία ΔΕΚΟ–τραπεζών (ενδεικτικά):

Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35 έτη ως το 2021 (με πραγματικά ή και εξαγορές) βγαίνουν με πλήρη σύνταξη όταν πιάσουν τα 61,5 έτη.

Μητέρες με 25ετία το 2010 και ανήλικο, που έκλεισαν τα 50 μέχρι το 2017:

αποχωρούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας έως 58,5 ετών.

Μητέρες με 25ετία το 2011 και ανήλικο, που έκλεισαν τα 52 έως το 2018:

πλήρης σύνταξη με όριο έως 60,2 ετών.

Μητέρες με 25ετία και ανήλικο το 2012 και συμπληρωμένο το 55ο μέχρι το 2018:

πλήρης σύνταξη με όριο ηλικίας 61 ετών.

Τρίτεκνες με 20ετία το 2010 μπορούν να φύγουν χωρίς όριο ηλικίας.

Τρίτεκνες με 20ετία το 2011 και ηλικία 52 ετών έως το 2017:

πλήρης σύνταξη με όριο μέχρι 58,5 ετών.

Τρίτεκνες με 20ετία το 2012 (ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών) και 55 έτη ως το 2018:

αποχωρούν με πλήρη σύνταξη και όριο 61 ετών.

Τι αυξήσεις εξασφαλίζουν όσοι βγουν το 2025

Όσοι συνταξιοδοτηθούν μέσα στο 2025:

κερδίζουν από την τιμαριθμοποίηση των μισθών τους με βάση τον πληθωρισμό του 2024 (2,7%), κάτι που αυξάνει τον συντάξιμο μισθό και άρα την ανταποδοτική σύνταξη σε σχέση με όσους έφυγαν το 2024

θα λάβουν επιπλέον αύξηση 2,4% το 2026 τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική σύνταξη

Συνολικά, όσοι προλάβουν να πατήσουν «υποβολή» μέχρι το τέλος του 2025 κλειδώνουν πιο γενναιόδωρο σημείο αφετηρίας, λιγότερη αβεβαιότητα και, σε πολλές περιπτώσεις, πολύ νωρίτερη έξοδο από την αγορά εργασίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



