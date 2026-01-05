Ποιοι είναι οι 28 υποψήφιοι που διεκδικούν μια θέση στον ελληνικό τελικό Εurovision 2026
Για τον Φεβρουάριο έχουν προγραμματιστεί οι ημιτελικοί και ο εθνικός τελικός για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision 2026.
Οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision 2026, οι οποίοι θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ό διαγωνισμό, παρουσιάστηκαν χθες το βράδυ Κυριακή 4/01/2026.
Η πρώτη παρουσίαση έγινε μέσα από την ειδική τηλεοπτική εκπομπή «Sing for Greece – Ελληνικός Τελικός 2026 – Οι φιναλίστ», που ξεκίνησε στην ΕΡΤ1 στις 19:00 κράτησε έως τις 22:00, δίνοντας στο κοινό την πρώτη του ολοκληρωμένη εικόνα για τις συμμετοχές που προκρίθηκαν.
Στην εκπομπή, το κοινό γνώρισε τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που θα συμμετάσχουν στους δύο Ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, καθώς και το παρασκήνιο πίσω από κάθε πρόταση. Την παρουσίαση ανέλαβε η Μπέττυ Μαγγίρα, μαζί με την Κέλλυ Βρανάκη και τον Θάνο Παπαχάμο, οι οποίοι σύστησαν τους διαγωνιζόμενους μέσα από συνεντεύξεις, backstage στιγμές και μουσικές ενότητες.
Κατά τη διάρκεια της τρίωρης μετάδοσης παρουσιάζονται αποσπάσματα και των 28 τραγουδιών, ώστε να δοθεί μια πρώτη γεύση από το ύφος και τις μουσικές κατευθύνσεις των φετινών προτάσεων.
Οι συμμετοχές αυτές θα διεκδικήσουν τελικά το εισιτήριο για τη Βιέννη της Αυστρίας, όπου θα φιλοξενηθεί η Eurovision 2026.
Οι 28 φιναλίστ του ελληνικού τελικού
Μαρίκα | Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)
Μουσική: Μαρίκα Παπάζογλου & Στίχοι: Μαρίκα Παπάζογλου, Διονυσία Κλαρνετατζή
Ακύλας | Ferto
Μουσική: Ακύλας, Papatanice,TEO.x3 & Στίχοι: Ορφέας Νόνης, Ακύλας
Good Job Nicky | Dark Side of the Moon
Μουσική: Trey Qua, Connor Mullally & Στίχοι: Connor Mullally, Trey Qua, Good Job Nicky
Mikay | Labyrinth
Μουσική: Foti Katsanos & Στίχοι: Mikay
Revery | The Songwriter
Μουσική: Revery & Στίχοι: Revery
Koza Mostra | Bulletproof
Μουσική: Ηλίας Κόζας & Στίχοι: Ηλίας Κόζας
Victoria Anastasia | Whatcha Doin To Me
Μουσική: Γιάννης Φουστέρης & Στίχοι: Victoria Anastasia
Κianna | No More Drama
Μουσική: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel & Στίχοι: ΚΙΑΝΝΑ, Elke Tiel
D3lta | Mad About it
Μουσική: D3lta, Anthony Mack & Στίχοι: D3lta, Anthony Mack
Dinamiss | Chaos
Μουσική: Dinamiss & Στίχοι: Dinamiss
Niya | Slipping Away
Μουσική: Niya & Στίχοι: Niya
Garvin | Back in the Game
Μουσική: GEORGIOS ARVANITAKIS & Στίχοι: GEORGIOS ARVANITAKIS
Zaf | Αστείο
Μουσική: Zaf & Στίχοι: Zaf
Tianora | Anatello
Μουσική: LMNZ & Στίχοι: LMNZ
Desi G | Aphrodite
Μουσική: Despina Gkioulis, Christian Ostmoe & Στίχοι: Despina Gkioulis, Kate Mattson, Shai Pinto, Christian Ostmoe
Spheyiaa | Χίλια Κομμάτια
Μουσική: Dimitris Varvaresos, Aristotelis Pasialakos & Στίχοι: Thanasimos, Spheyiaa, Fanis Athanasiou, Polydoros Babouras
Marseaux | Χάνομαι
Μουσική: Solmeister & Στίχοι: Solmeister
Evangelia | Parea
Μουσική: Evangelia, Jay Stolar, Kyle Buckley, Γιώργος Καλογεράκος, Gino The Ghost, Jordan Palmer & Στίχοι: Gino The Ghost, Jay Stolar, Vlospa, Giorgos Kalogerakos, Alessandra Francesca Bregante, a.k.a Essa Gante, Samantha, Cámara, Kyle Buckley, Evangelia
Παναγιώτης Τσακαλάκος | 2nd Chance
Μουσική: Παναγιώτης Τσακαλάκος & Στίχοι: Παναγιώτης Τσακαλάκος, Χρήστος Ιωαννίδης
Stefi | Europa
Μουσική: Γιώργος Ντουντουλάκης, Σέργιος Τζανίδης, STEFI & Στίχοι: Γιώργος Ντουντουλάκης, STEFI
Leroybroughtflowers | Sabotage!
Μουσική: Leroybroughtflowers & Στίχοι: Leroybroughtflowers
Stylianos | You & I
Μουσική: Stylianos, Adam Wu & Στίχοι: Stylianos
Stella Kay | You Are The Fire
Μουσική: Dimitrios Stassos, Tasos Lyberis, Irini Michas & Στίχοι: Dimitrios Stassos, Tasos
Lyberis, Irini Michas
Rikki | Agapi
Μουσική: Erection Music & Στίχοι: Erection Music
The Astrolabe | Drop It
Μουσική: The Astrolabe & Στίχοι: The Astrolabe
Basilica | Set Everything On Fire
Μουσική: Basilica & Στίχοι: Basilica
Rosanna Mailan | Άλμα
Μουσική: Chris Zantioti, Rosanna Mailan & Στίχοι: Nany Zarikian
Alexandra Sieti | The Other Side
Μουσική: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis & Στίχοι: Alexandra Sieti, Serena Ryder, Hill Kourkoutis
Ξεχωριστό σημείο της βραδιάς ήταν η εμφάνιση-έκπληξη της Κλαυδίας, η οποία επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision σε διαφορετικό ρόλο, δίνοντας τον δικό της παλμό στη διαδικασία.
Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής πραγματοποιήθηκε ζωντανά και η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης των 28 συμμετοχών στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο.
Α’ Ημιτελικός
1. The Other Side – Alexandra Sieti
2. Drop It – The Astrolabe
3. Aphrodite – Desi G
4. Ferto – Ακύλας
5. Parea – Evangelia
6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος
7. Slipping Away – Niya
8. Χάνωμα – Marseaux
9. Άλμα – Rossana Mailan
10. Europa – STEFI
11. The Songwriter – Revery
12. Chaos – Dinamiss
13. YOU & I – STYLIANOS
14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa
Β’ Ημιτελικός
1. AGAPI – RIKKI
2. Back in the Game – GARVIN
3. Labyrinth – Mikay
4. Daughters of the Sun (A, E, I, O, U) – Μαρίκα
5. Mad About It – D3lta
6. Αστείο – ZAF
7. No More Drama – KIANNA
8. You Are the Fire – Stella Kay
9. Anatello – TIANORA
10. Whatcha Doin To Me – Victoria Anastasia
11. Set Everything On Fire – BASILICA
12. Dark Side of the Moon – good job Nicky
13. Bulletproof – KOZA MOSTRA
14. SABOTAGE! – leroybroughtflowers
