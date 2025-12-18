Ποιοι ξεχωρίζουν μέσα στη δυστοπία

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος αρθρογραφεί στην «Π»

Ποιοι ξεχωρίζουν μέσα στη δυστοπία
18 Δεκ. 2025 19:00
Pelop News

Οσο τα ψεύδη, οι ύβρεις, οι αδικίες και οι τραμπουκισμοί μοιάζουν με φυσιολογική καθημερινότητα, θα ζούμε πρωτοφανή περιστατικά που λίγες δεκαετίες πίσω ήταν αδιανόητα. Διαβάζω ότι σε ένα σχολείο της Γλυφάδας, μαθητές καίνε έπιπλα, βάζουν φωτιές, προπηλακίζουν συμμαθητές και όλα αυτά τα ανεβάζουν με βίντεο στο διαδίκτυο.

Παρακάτω: Μαθητές στην Κυψέλη, κλείδωσαν τους καθηγητές τους στα γραφεία τους. Χρειάστηκε να πάει η Αστυνομία για να τους απελευθερώσει. Στο ίδιο σχολείο, μια 16χρονη μαχαίρωσε χωρίς λόγο 14χρονη.

Υπάρχουν κι άλλα. Αγρότες στην Κρήτη δέρνουν αστυφύλακες και αναποδογυρίζουν οχήματα. Ο πρωθυπουργός καλεί για συνεννόηση τους εκπροσώπους τους και αυτοί του λένε «όχι».

Πολλά και καθημερινά τα παραδείγματα όπου η ανηθικότητα και η βία κυριαρχούν με τον κόσμο των αξιών να έχει εξαφανιστεί. Τον εκπροσωπούν κάποιοι; Ποιοι και πού; Οχι δεν εκπροσωπεί πια κανείς τις αξίες που θα έπρεπε να μας καθοδηγούν.

Ολα αυτά ξεκινούν από τα δημόσια πρόσωπα που είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας, αλλά κυρίως είναι αυτοί που δίνουν το «παράδειγμα».
Ψεύτες και τραμπούκοι πολιτικοί παίρνουν στις δημοσκοπήσεις 25% (δηλαδή ένας στους τέσσερις!). Κορυφαία περίπτωση η Κωνσταντοπούλου που ενώ δεν εκπροσωπεί τίποτε απολύτως και δεν έχει σχέδιο για κάτι, μηνύει, λοιδορεί, εκφοβίζει, αναστατώνει με το βλέμμα στις δημοσκοπήσεις. «Οσο πιο πολύ βρίζω, τόσο ανεβαίνω».

Τον 20ό αιώνα, στην κοινωνία υπήρχαν πρόσωπα – πρότυπα που ήθελες να τους μοιάσεις. Συγγραφείς που ήθελες να διαβάσεις. Κινήματα που ήθελες να ακολουθήσεις. Ολοι εκπροσωπούσαν αξίες και αγωνίες για την ανθρώπινη καθημερινότητα. Σήμερα που ο κόσμος των αξιών έχει συντριβεί, τα πρότυπα είναι όσοι εκπροσωπούν τη βία, την ημιμάθεια, τον ξερολισμό και τον πλούτο με όποιον τρόπο.

Υπάρχει άμυνα απέναντι σε αυτή την δυστοπία που ζούμε; Οχι. Η μόνη άμυνα είναι η ατομική ευθύνη. Κάθε ένας από εμάς να έχει τη γενναιότητα να περιφρονεί και να απομονώνει τα πρότυπα της παρακμής. Αν έχει φυσικά τη συγκρότηση για να τα ξεχωρίζει.

