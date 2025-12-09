Ποιος είναι ο απροσδόκητος παράγοντας που φέρνει νωρίτερα την εμμηνόπαυση;

Πρόκειται για ακόμη μία απειλή για την υγεία τους, την οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι γυναίκες, χωρίς τα μέσα να την ελέγξουν αποτελεσματικά. Ο λόγος για την κλιματική αλλαγή που σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται να οδηγεί τις γυναίκες πιο νωρίς στην εμμηνόπαυση, ενώ καθιστά τα συμπτώματα όπως οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις πολύ πιο έντονα.

Μέχρι πρότινος γνωρίζαμε ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται με πολλά και σοβαρά προβλήματα υγείας όπως οι νεοπλασίες και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Στο κάδρο όμως, φαίνεται ότι πλέον μπαίνει και η ηλικία στην οποία οι γυναίκες μπαίνουν στην εμμηνόπαυση, καθώς και η ένταση με την οποία βιώνουν τα αγγειοκινητικά συμπτώματα όπως οι εξάψεις και οι εφιδρώσεις.

Τα παραπάνω αναφέρθηκαν στον πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης για την εμμηνόπαυση και τα συμπτώματα που τη συνοδεύουν η οποία πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης.

Η εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση είναι μια φυσική φάση της ζωής, κατά την οποία ο καταμήνιος κύκλος σταματά λόγω μείωσης των επιπέδων των ορμονών. Η έναρξή της ορίζεται επισήμως στους 12 συνεχόμενους μήνες μετά την τελευταία έμμηνο ρύση, συνήθως σε ηλικία από 40 έως 58 ετών, αλλά η μέση ηλικία έναρξής της είναι τα 51 έτη.

Οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις ονομάζονται VMS ή αγγειοκινητικά συμπτώματα και οφείλονται στην εμμηνόπαυση:

• Η έξαψη είναι το ξαφνικό και έντονο αίσθημα θερμότητας στο πρόσωπο, στον αυχένα και στον θώρακα και μπορεί να συνοδεύεται από εφίδρωση, ερυθρότητα του δέρματος, ρίγη και γρήγορους καρδιακούς παλμούς.

• Οι νυχτερινές εφιδρώσεις είναι εξάψεις που εμφανίζονται στη διάρκεια του ύπνου.

Οι εξάψεις και οι νυχτερινές εφιδρώσεις λόγω της εμμηνόπαυσης μπορεί να ποικίλλουν σε ένταση.

Η περιεμμηνόπαυση είναι το στάδιο εμφάνισης των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης προτού σταματήσει εντελώς η έμμηνος ρύση. Αυτό μπορεί να συμβεί έως και 10 χρόνια πριν από την έναρξη της εμμηνόπαυσης. Με τον καιρό, τα επίπεδα των οιστρογόνων μειώνονται και η έμμηνος ρύση σταματά.

Κάθε γυναίκα είναι μοναδική και το ίδιο είναι και τα συμπτώματά της. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν την εμπειρία της εμμηνόπαυσης, όπως ιατρικές παθήσεις, η φυλή, η εθνοτική καταγωγή και η ψυχική υγεία.

Η Ειρήνη Λαμπρινουδάκη, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, Ενδοκρινολόγος, Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ σχολιάζει σχετικά με την επίδραση των αγγειοκινητικών συμπτωμάτων κατά την εμμηνόπαυση: «Ένα από τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης είναι οι εξάψεις και οι βραδινές εφιδρώσεις, τα λεγόμενα αγγειοκινητικά συμπτώματα-VMS. Μια κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει πολλές πτυχές της ζωής μας, όπως ο ύπνος, η εργασία και οι προσωπικές σχέσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα έως και 80% των γυναικών εμφανίζουν αγγειοκινητικά συμπτώματα (VMS) λόγω της εμμηνόπαυσης. Από το ποσοστό αυτό, το 94% των γυναικών λένε ότι τα αγγειοκινητικά συμπτώματα (VMS) επηρεάζουν τον ύπνο τους, το 69% υποστηρίζουν ότι επηρεάζουν τη συγκέντρωσή τους και το 69% την εργασία τους».

Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης συμπληρώνει: «όταν μια γυναίκα γίνεται εμμηνοπαυσιακή, προσβλέπει σε τουλάχιστον άλλα 30 χρόνια υγιούς και παραγωγικής ζωής, την οποία όμως χαρακτηρίζει η έλλειψη των οιστρογόνων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι το έτος 2030 πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο γυναίκες θα βρίσκονται στην ηλικία άνω των 50 ετών».

Για τις αιτίες που προκαλούν τα αγγειοκινητικά συμπτώματα κατά την εμμηνόπαυση η Σοφία Καλανταρίδου, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης, Καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών τονίζει: «πριν από την εμμηνόπαυση υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των οιστρογόνων (ορμόνες που παράγονται από τις ωοθήκες μιας γυναίκας) και της νευροκινίνης Β (NKB), μιας χημικής ουσίας του εγκεφάλου. Αυτή η ισορροπία ρυθμίζει το κέντρο ελέγχου της θερμοκρασίας του σώματος, το οποίο βρίσκεται στον υποθάλαμο, μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου. Καθώς το σώμα περνά στην εμμηνόπαυση, τα οιστρογόνα μειώνονται και αυτή η ισορροπία διαταράσσεται με αποτέλεσμα την εμφάνιση των εξάψεων και των νυχτερινών εφιδρώσεων».

Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν στην Ιαπωνική Πρεσβεία στο πλαίσιο ενημερωτικής εκδήλωσης με τίτλο «Πιο hot από ποτέ» Μια πρωτοβουλία της Astellas με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Κλιμακτηρίου και Εμμηνόπαυσης με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα αγγειοκινητικά συμπτώματα (VMS) της Εμμηνόπαυσης.

Επιπλέον πληροφορίες για τις εξάψεις και τα άλλα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισής τους με ή χωρίς ορμονική θεραπεία αναφέρονται στην ιστοσελίδα https://www.piohotapopote.com/.

