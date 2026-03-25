Πολεμικό Ναυτικό: «Κάθε ώρα υπηρετούμε την Ελλάδα» – Το μήνυμα από φρεγάτες σε Κύπρο, Μεσόγειο και Μέση Ανατολή

Με βίντεο από στελέχη που υπηρετούν στις φρεγάτες Κίμων, Ύδρα, Ψαρά, Αιγαίον και στο πλοίο γενικής υποστήριξης Ηρακλής, το Πολεμικό Ναυτικό τίμησε την 25η Μαρτίου, στέλνοντας μήνυμα παρουσίας, ευθύνης και αποστολής από την Κύπρο, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

25 Μαρ. 2026 16:00
Pelop News

Με ένα συμβολικό βίντεο για την 25η Μαρτίου, το Πολεμικό Ναυτικό έστειλε μήνυμα από τα πλοία που βρίσκονται σε αποστολή στην Κύπρο, τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, με στελέχη να μιλούν από τις φρεγάτες Κίμων, Ύδρα, Ψαρά, Αιγαίον και το πλοίο γενικής υποστήριξης Ηρακλής.

Στο βίντεο, τα στελέχη τονίζουν πως η 25η Μαρτίου δεν είναι απλώς μια ημερομηνία, αλλά μνήμη, χρέος και κομμάτι της ψυχής της πατρίδας, υπογραμμίζοντας ότι από τη θάλασσα γεννήθηκαν αγώνες και ελευθερία και από την ίδια θάλασσα συνεχίζεται σήμερα η αποστολή τους. Από τη φρεγάτα Αιγαίον επισημαίνεται ότι το Πολεμικό Ναυτικό αλλάζει, ενισχύεται και προχωρά με σταθερή προσήλωση στην προσφορά προς την πατρίδα, ενώ η παρουσία του στην ανατολική Μεσόγειο περιγράφεται ως μήνυμα ευθύνης και αποφασιστικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις αποστολές των πλοίων, με τη φρεγάτα Ύδρα να περιγράφεται ως παρούσα εκεί όπου η Ελλάδα και η Ευρώπη χρειάζονται σταθερή παρουσία, ενώ για το Αιγαίον σημειώνεται ότι επιχειρεί όπου η χώρα καλείται να είναι παρούσα με συνέπεια, σταθερότητα και τιμή. Για το πλοίο γενικής υποστήριξης Ηρακλής αναφέρεται ότι συμμετέχει στη μόνιμη αδριατική δύναμη του ΝΑΤΟ, στοιχείο που αναδεικνύει τη συμμετοχή της Ελλάδας σε διεθνείς αποστολές.

Το βίντεο καταλήγει με το μήνυμα ότι τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού στέκονται φρουροί της ειρήνης και της εθνικής κυριαρχίας, μεταφέροντας τη σημαία της Ελλάδας με υπερηφάνεια σε κάθε θάλασσα και σε κάθε ορίζοντα. Την ίδια ώρα, η παρουσία των φρεγατών Κίμων και Ψαρά στην Κύπρο έχει ήδη καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στο πλαίσιο της ενισχυμένης ελληνικής παρουσίας στην περιοχή.

