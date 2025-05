Πόλεμος! Έτσι καμία ειρήνη, 9 νεκροί από επίθεση με drone στην Ουκρανία ΒΙΝΤΕΟ

Μετά από αυτή τη φρίκη σήμερα το πρωί (17/5) είναι δυνατλόν να επέλθει ειρήνη; Το λέμε αυτό γιατί στο Σούμι της βορειοανατολικής Ουκρανίας, την ώρα που Μόσχα και Κίεβο επιχειρούν να συντονιστούν μετά την Κωνσταντινούπολη και να συνεχίσουν την επικοινωνία για την κατάπαυση πυρός, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση με drone, χτυπώντας ένα μικρό λεωφορείο με πολίτες.

Απόρροια της επίθεσης αυτής, ήταν να χάσουν τη ζωή τους 9 άτομα και να τραυματιστούν άλλα επτά. Μάλιστα, μεταξύ των νεκρών είναι και μια οικογένεια (ο πατέρας, η μητέρα και η κόρη τους), όπως ενημέρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Οι διασώστες που βρέθηκαν στο σημείο, χρησιμοποίησαν ειδικά εργαλεία για να απεγκλωβίσουν τις σορούς από το λεωφορείο.

«Αυτή τη στιγμή, επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία μετά από ρωσική επίθεση με drone σε ένα απλό επιβατικό λεωφορείο. Τα θύματα έχουν υποστεί εγκαύματα, κατάγματα και τραύματα από την έκρηξη. Όλοι τους λαμβάνουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Δυστυχώς, εννέα άτομα έχασαν τη ζωή τους. Όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται υπό επαλήθευση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι Ρώσοι σκότωσαν μια οικογένεια: ο πατέρας, η μητέρα και η κόρη τους έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου σε όλες τις οικογένειες και τους συγγενείς των θυμάτων. Όλοι οι νεκροί ήταν άμαχοι. Και οι Ρώσοι δεν θα μπορούσαν να μην καταλάβουν τι είδους όχημα είχαν στο στόχαστρο. Πρόκειται για σκόπιμη δολοφονία αμάχων» σχολίασε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Russians struck a bus full of civilians in Sumy region. Many injured. Rescue efforts are ongoing at the scene. pic.twitter.com/EtXzdXku34

