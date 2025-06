Πόλεμος Ισραήλ-Ιράν: Ομοβροντία πυραύλων με νεκρούς – Σοκαριστικά βίντεο

Δύσκολο βράδυ πέρασαν Ισραήλ και Ιράν με τις δύο πλευρές να εξαπολύουν πλήγματα εκατέρωθεν και τις συγκρούσεις να μην έχουν τέλος. Πυρηνικές εγκαταστάσεις στόχευσε το Ισραήλ, κατοικημένες περιοχές το Ιράν.

Ένα 10χρονο αγόρι ήταν μεταξύ των τεσσάρων ανθρώπων που σκοτώθηκαν από ιρανική πυραυλική επίθεση στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται στο σημείο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι νεκροί από την επίθεση του Ιράν έφτασαν τους 8, πάνω από 200 είναι οι τραυματίες και οι αγνοούμενοι.

Μια μεγάλη επιχείρηση εξελίσσεται στην πόλη Μπατ Γιαμ, όπου ένα κτίριο χτυπήθηκε από πυραύλους. Μια 60χρονη γυναίκα, μια 80χρονη γυναίκα και ένα κορίτσι, της οποίας η ηλικία δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, σκοτώθηκαν επίσης στην επιδρομή, σύμφωνα με την εθνική υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ, Magen David Adom (MDA).

Βίντεο από το Μπατ Γιαμ έδειχναν ένα κτίριο με την πρόσοψή του σκισμένη και πολλά ερείπια. Διακρίνονταν μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να ερευνούν το σημείο με σκυλιά αναζήτησης, ενώ κάτοικοι είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο πίσω από μια γραμμή ασφαλείας.

«Δεν έχουμε τον ακριβή αριθμό των αγνοουμένων, αλλά γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν επικοινωνήσει ακόμη με τους αγαπημένους τους, οπότε τώρα επικεντρωνόμαστε στην αναζήτησή τους», δήλωσε ο δήμαρχος του Μπατ Γιαμ, Τζβίκα Μπροτ, σε βίντεο που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο Μπροτ είπε ότι το πρώτο κτίριο χτυπήθηκε γύρω στις 2:30 π.μ. Άλλα κτίρια στην περιοχή υπέστησαν επίσης ζημιές, με βίντεο να δείχνουν σπασμένα παράθυρα και σκισμένα κουφώματα από τους εξωτερικούς τοίχους.

Ο υπολοχαγός Ντιν Έλσντάν, διεθνής εκπρόσωπος της Ισραηλινής Αστυνομίας, δήλωσε ότι έλαβαν «αναφορές για πολλά σημεία πρόσκρουσης» μετά από «ένα μεγάλο μπαράζ πυραύλων» που εκτοξεύτηκε από το Ιράν.

«Έχουμε αρκετά θύματα που έπρεπε να απομακρύνουμε ιατρικά και δυστυχώς σε αυτά περιλαμβάνονται και νεκροί», είπε, μιλώντας από το Μπατ Γιαμ, σε βίντεο του Reuters. Πρόσθεσε ότι η αστυνομία συνεργάζεται με άλλες ισραηλινές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του στρατού, για τον εντοπισμό αγνοούμενων κατοίκων και την ασφάλεια του τόπου του συμβάντος. Περίπου 140 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σε δύο τοποθεσίες στο κεντρικό Ισραήλ.

Σε ένα ξεχωριστό κύμα επιθέσεων, τέσσερις επιπλέον άνθρωποι σκοτώθηκαν στο βόρειο Ισραήλ, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από τις επιθέσεις που ξέσπασαν τη νύχτα προς Κυριακή σε οκτώ.

MDA Spokesperson: Following rocket strikes—

In Gush Dan: Woman (60) confirmed dead, some 20 injured (moderate & mild).

In Shfela: 24 injured near 3-entrance building (2 serious, 8 moderate, 14 mild).

EMTs, paramedics on scene. Rescue ops ongoing. pic.twitter.com/SVUX5WWztQ

— Magen David Adom (@Mdais) June 15, 2025