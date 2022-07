Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι σφυροκοπούν την περιοχή γύρω από το Χάρκοβο – 18 νεκροί από τον βομβαρδισμό πολυκατοικίας

Οι Ρώσοι σφυροκοπούν την περιοχή γύρω από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, το Χάρκοβο, ανοίγοντας πυρ με πυροβολικό, πολλαπλούς εκτοξευτήρες ρουκετών και άρματα μάχης. Η Μόσχα βομβάρδισε και πόλεις στα ανατολικά, δήλωσε σήμερα το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας έπειτα από ένα πλήγμα που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 18 άνθρωποι σε μια πολυκατοικία.

Ρουκέτα έπληξε ένα πενταόροφο κτίριο κατοικιών στην Τσάσιβ Γιαρ προχθές, Σάββατο, το βράδυ, εγκλωβίζοντας επίσης μέσα στα ερείπια περίπου 24 ανθρώπους, ανέφερε η υπηρεσία εκτάκτων αναγκών. Οι διασώστες είναι σε φωνητική επαφή με δύο ανθρώπους που έχουν παγιδευθεί στα ερείπια, ανέφερε.

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs

— ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) July 10, 2022