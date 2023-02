Πόλεμος στην Ουκρανία: «Τεταμένη» η κατάσταση στην Μπαχμούτ, η Ρωσία προσπαθεί να κόψει τον ανεφοδιασμό

Ένας χρόνος έχει περάσει από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμείωτες ρυθμούς. Η κατάσταση γύρω από την πόλη Μπαχμούτ, σύμφωνα με το Κίεβο, είναι «εξαιρετικά τεταμένη», καθώς ο στρατός της Ρωσίας εντείνει τις επιθέσεις του.

«Η κατάσταση γύρω από τη Μπαχμούτ είναι εξαιρετικά τεταμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο διοικητής του στρατού ξηράς της Ουκρανίας. «Παρά τις σημαντικές απώλειες, ο εχθρός έχει στείλει τις πιο καλά προετοιμασμένες μονάδες της Wagner, οι οποίες προσπαθούν να σπάσουν την άμυνα των στρατευμάτων μας και να περικυκλώσουν την πόλη», πρόσθεσε ο Ολεξάντρ Σίρσκι, αναφερόμενος στις επιθέσεις από τις δυνάμεις της Ρωσίας.

Η Ρωσία προσπαθεί να κόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού των Ουκρανών προς την πόλη, θέατρο μερικών από τις πιο σφοδρές μάχες του πολέμου, και να τους αναγκάσει να παραδοθούν ή να υποχωρήσουν.

Η κατάληψη της Μπαχμούτ θα προσφέρει στη Ρωσία την πρώτη μεγάλη της νίκη εδώ και περισσότερο από έξι μήνες και θα ανοίξει τον δρόμο για την κατάληψη των εναπομεινάντων αστικών κέντρων του Ντονμπάς.

Δείτε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media από την Μπαχμούτ:

‼️ The Russians tried to advance through the woods south of Bakhmut towards the city and actually got relatively far compared to the usual snail’s pace, but a Ukrainian drone spotted them and a tank destroyed their hideouts.#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/9vcRitDb5F

— @PStyleOne1 (@PStyle0ne1) February 28, 2023