Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις τραυματίες μετά από έκρηξη αυτοκινήτου στην Κριμαία 

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε παγιδευμένο αυτοκίνητο στην Κριμαία, τη χερσόνησο της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις διορισμένες από τη Μόσχα περιφερειακές αρχές, όπου τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι.

Ειδικότερα, η έκρηξη του αυτοκινήτου σημειώθηκε στα περίχωρα της Συμφερόπολης στην Κριμαία και ένας εκ των τραυματιών είναι υψηλόβαθμος αξιωματούχος από το κατεχόμενο τμήμα της Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

Νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (FSB) είχε ανακοινώσει ότι απετράπη επίθεση κατά αξιωματούχων της φιλορωσικής διοίκησης στη Ζαπορίζια.

Το Κίεβο έχει εκφράσει επανειλημμένως την πρόθεση να ανακαταλάβει τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014, κάτι που η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει. Η ουκρανική κυβέρνηση έχει αρνηθεί επανειλημμένως οποιαδήποτε ανάμιξη σε επιθέσεις στην Κριμαία.

In #Simferopol, a car with Gauleiter Vladimir Epifanov exploded, propagandists write.

There are no details yet. pic.twitter.com/82a9GeJgMW

— NEXTA (@nexta_tv) June 19, 2023