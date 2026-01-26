Πολικό ψύχος στις ΗΠΑ: Τουλάχιστον 21 νεκροί και 820.000 χωρίς ρεύμα

26 Ιαν. 2026 21:40
Pelop News

Εκατομμύρια Αμερικανοί αντιμετωπίζουν ένα κύμα πολικού ψύχους που επιδεινώνει τις συνέπειες μιας χιονοκαταιγίδας, με τις ακραίες καιρικές συνθήκες να έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 21 ανθρώπων και να έχουν αφήσει στο σκοτάδι περισσότερα από 820.000 νοικοκυριά.

Στην περιοχή των Μεγάλων Λιμνών, οι θερμοκρασίες έχουν πέσει κάτω από τους -20 βαθμούς Κελσίου, φτάνοντας έως και τους -30 σε περιοχές της Μινεσότα και του Ουισκόνσιν. Ο παγετός αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, με αισθητή θερμοκρασία έως και -45 βαθμούς σε κεντρικές πολιτείες.

Ισχυρές χιονοπτώσεις, άνω των 30 εκατοστών σε περίπου 20 πολιτείες, έχουν προκαλέσει εκτεταμένες διακοπές ρεύματος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage.com, οι πιο σοβαρά πληγείσες περιοχές βρίσκονται στο Τενεσί και το Μισισίπι, με 250.000 και 150.000 νοικοκυριά αντίστοιχα χωρίς ηλεκτρικό.

Οι ακραίες συνθήκες έχουν στοιχίσει τη ζωή τουλάχιστον 21 ανθρώπων: στο Τέξας τρεις θάνατοι, μεταξύ αυτών μιας 16χρονης από δυστύχημα με έλκηθρο, δύο θάνατοι από υποθερμία στη Λουϊζιάνα και ένας στην Αϊόβα. Στη Νέα Υόρκη, πέντε άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί σε εξωτερικούς χώρους κατά το Σαββατοκύριακο.

Περίπου 20 πολιτείες έχουν τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ σοβαρά προβλήματα παρατηρούνται στις μεταφορές. Σε μεγάλα αεροδρόμια από Ουάσινγκτον έως Νέα Υόρκη, περισσότερες από 19.000 πτήσεις έχουν ακυρωθεί και χιλιάδες άλλες καθυστερούν, δημιουργώντας χάος στις μετακινήσεις.

Η μετεωρολόγος Άλισον Σαντορέλι προειδοποιεί ότι οι διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μπορεί να διαρκέσουν μέρες, καθώς πολλές περιοχές δεν έχουν τους αναγκαίους πόρους να αντιμετωπίσουν τόσο ακραίες καιρικές συνθήκες.

