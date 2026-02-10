Πολιτική «ρεβάνς»

10 Φεβ. 2026 7:45
Το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί τη δική του πολιτική «ρεβάνς» έναντι του Αλέξη Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάζοντας χθες την επιτροπή «Συμπαράταξης-Διεύρυνσης» και τη λίστα των 44 που σηματοδοτούν έναν ιδιότυπο επαναπατρισμό στελεχών.

Η κίνηση θυμίζει, με αντεστραμμένους ρόλους, το άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα σε πασοκογενή στελέχη πριν από χρόνια, με πρόφαση την περιβόητη «διεύρυνση».

Ανάμεσα στα ονόματα ξεχωρίζουν πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και προσωπικότητες από τον ακαδημαϊκό και πολιτικό χώρο της Αχαΐας.

Σε μια ρευστή προσυνεδριακή περίοδο και με τις δημοσκοπήσεις στάσιμες, το ΠΑΣΟΚ ποντάρει σε ευρύτερες συμμαχίες για πολιτική επανεκκίνηση.

