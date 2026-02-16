Πόλο: Λάμψη αστέρων έρχεται στην Πάτρα

Πόλο: Λάμψη αστέρων έρχεται στην Πάτρα
16 Φεβ. 2026 12:21
Pelop News

Δυο εβδομάδες απομένουν για την διεξαγωγή του final-4 κυπέλλου στο πόλο Ανδρών που θα φέτος θα γίνει στην Πάτρα (27-28/2) και το «Αντώνης Πεπανός».

Για μια ακόμα φορά η Αχαϊκή πρωτεύουσα θα γίνει το επίκεντρο του Ελληνικού ανδρικού πόλο και θα φιλοξενήσει τις κορυφαίες ομάδες στην Ελλάδα, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Πανιώνιο και τον Απόλλωνα Σμύρνης.

Ηδη, έχουν ξεκινήσει οι ετοιμασίες τόσο σε επίπεδο διοργάνωσης, όσο και σε επίπεδο ασφαλείας, καθώς θα βρεθούν στην Πάτρα οπαδοί των δυο αιώνιων από την Αθήνα. Ήδη, η τοπική ΕΛ.ΑΣ. στήνει σχέδιο για τα μέτρα ασφάλειας ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα.

