Πολωνία: Εξάρθρωση κυκλώματος εμπορίας ανθρώπων, συλλήψεις και κατασχέσεις άνω των 800.000 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πολωνία στην εξάρθρωση οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που κατηγορείται για εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα μαύρου χρήματος προχώρησαν στις 11 Φεβρουαρίου οι αξιωματικοί της Συνοριοφυλακής και της Εθνικής Φορολογικής Διοίκησης στην Περιφέρεια Πομερανίας.

Υπόθεση Επστάιν: Τα θύματά του θα λάβουν 35 εκατ. αποζημίωση

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά την απόφαση του Εισαγγελέα της Περιφέρειας του Έλμπλονγκ και συνελήφθησαν οκτώ άτομα, ενώ το Επαρχιακό Δικαστήριο του Έλμπλονγκ διέταξε την προφυλάκιση έξι εξ αυτών για τρεις μήνες. Σε δύο από τους συλληφθέντες επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων αστυνομική επιτήρηση, οικονομική εγγύηση και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Δύο καταδιώξεις στη Γκντανσκ

Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων της πολωνικής αστυνομίας, δύο από τους δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση των υπηρεσιακών όπλων, ακινητοποιώντας τα αυτοκίνητα με σκάζοντας τα ελαστικά. Απ΄οτο περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε 17 σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, καθώς και σε οχήματα. Κατασχέθηκαν μετρητά, χρυσός, νομίσματα, κοσμήματα και ένα αντικείμενο που έμοιαζε με πυροβόλο όπλο, καθώς και μικρές ποσότητες ναρκωτικών.

Δομή και δράση του κυκλώματος

Η ομάδα τελούσε υπό έρευνα από το 2024 και φέρεται να αποτελούνταν κυρίως από πολίτες Ουκρανίας, Πολωνίας και Ουζμπεκιστάν, με επικεφαλής έναν Ουκρανό και έναν Πολωνό. Χρησιμοποιούσε εταιρείες εντός και εκτός Πολωνίας για τη στρατολόγηση αλλοδαπών με ψευδείς υποσχέσεις εργασίας.

Τα θύματα ήταν κυρίως πολίτες χωρών της Λατινικής Αμερικής, ιδίως Κολομβιανοί, οι οποίοι εξαναγκάζονταν σε καταναγκαστική εργασία με βία, απειλές και εκμετάλλευση της ευάλωτης θέσης τους. Έχουν ταυτοποιηθεί 50 θύματα, ενώ εκτιμάται ότι περίπου 2.000 αλλοδαποί στρατολογήθηκαν από το κύκλωμα.

Δέσμευση περιουσιακών στοιχείων

Οι αρχές εκτιμούν την αξία των κατασχεθέντων σε 3,6 εκατομμύρια ζλότι, ενώ ο Γενικός Επιθεωρητής Οικονομικών Πληροφοριών δέσμευσε 28 τραπεζικούς λογαριασμούς με υπόλοιπα άνω των 3,8 εκατομμυρίων ζλότι, βάσει της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Στους συλληφθέντες απαγγέλθηκαν κατηγορίες για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα και για εμπορία ανθρώπων, αδίκημα που επισύρει ποινή κάθειρξης από 3 έως 20 έτη. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζεται η επέκταση των κατηγοριών, καθώς και ο προσδιορισμός πιθανών φορολογικών απωλειών (CIT, PIT, VAT).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



