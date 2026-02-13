Πόλωση και τοξικότητα

Η χθεσινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής εξελίχθηκε σε πεδίο πολιτικής πόλωσης και τοξικότητας, με ακραίους χαρακτηρισμούς και μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και Πλεύσης Ελευθερίας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Η αντιπαράθεση, με βαριές κουβέντες και πληθώρα επικρίσεων, επισκίασε το νομοθετικό έργο και καταδεικνύει την έλλειψη πολιτικής συναίνεσης στη χώρα.

Σε μια περίοδο στην οποία οι εκλογικές αναμετρήσεις πλησιάζουν, οι τάσεις πόλωσης αναμένεται να ενταθούν, ειδικά από κομματικές πτέρυγες που δεν έχουν τίποτα άλλο να προσφέρουν, προκαλώντας ανησυχίες για την ποιότητα του δημόσιου διαλόγου και της κοινοβουλευτικής λειτουργίας.