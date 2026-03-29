Πωλούνται βασίλισσες μυρμηγκιών αντί 220 ευρώ το τεμάχιο

Απίστευτο! Στο παράνομο εμπόριο άγριας ζωής πωλούνται και… μυρμήγκια.

Πιο συγκεκριμένα, στο Γκιλγκίλ, μια αγροτική πόλη της Κένυας, έχει αναπτυχθεί μια παράνομη αγορά όπου βασίλισσες μυρμηγκιών πωλούνται στη μαύρη αγορά έως και 220 δολάρια η καθεμία.

Η αγορά αυτή εκμεταλλεύεται τη μόδα κατοχής μυρμηγκιών ως… κατοικίδιων σε διαφανή δοχεία, σχεδιασμένα ώστε να παρατηρείται η συμπεριφορά τους καθώς χτίζουν αποικίες.

Ιδιαίτερα περιζήτητες στους διεθνείς συλλέκτες είναι οι βασίλισσες γιγάντιων αφρικανικών μυρμηγκιών-θεριστών, που είναι μεγάλες, κόκκινου χρώματος — μία μπορεί να φτάσει έως και τις 170 λίρες (220 δολάρια) στη μαύρη αγορά, η οποία συνήθως λειτουργεί διαδικτυακά.

Μια μόνο γονιμοποιημένη βασίλισσα μπορεί να δημιουργήσει μια ολόκληρη αποικία και να ζήσει για δεκαετίες — ενώ μπορεί εύκολα να αποσταλεί… ταχυδρομικά, καθώς οι σαρωτές συνήθως δεν εντοπίζουν οργανικά υλικά.

«Στην αρχή, δεν ήξερα ότι ήταν παράνομο», δήλωσε στο BBC ένας άνδρας, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, περιγράφοντας πώς κάποτε δρούσε ως μεσάζων, συνδέοντας ξένους αγοραστές με τοπικά δίκτυα συλλογής.

«Ένας φίλος μού είπε ότι ένας ξένος πλήρωνε καλά χρήματα για βασίλισσες μυρμηγκιών — τις μεγάλες κόκκινες που φαίνονται εύκολα εδώ γύρω», είπε ο πρώην μεσάζων.

Η έκταση του παράνομου εμπορίου στην Κένυα έγινε εμφανής πέρυσι, όταν 5.000 βασίλισσες γιγάντιων μυρμηγκιών-θεριστών —κυρίως συλλεγμένες γύρω από το Γκιλγκίλ— βρέθηκαν ζωντανές σε έναν ξενώνα στη Ναϊβάσα, μια κοντινή παραλίμνια τουριστική πόλη.

Οι ύποπτοι —από το Βέλγιο, το Βιετνάμ και την Κένυα— είχαν τοποθετήσει τα δοκιμαστικά σωληνάρια και σύριγγες με υγρό βαμβάκι, κάτι που θα επέτρεπε σε κάθε μυρμήγκι να επιβιώσει έως και δύο μήνες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS). Το σχέδιο ήταν να τα μεταφέρουν στην Ευρώπη και την Ασία και να τα διαθέσουν προς πώληση. Ένας λιανοπωλητής με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο περιγράφει το γιγάντιο αφρικανικό μυρμήγκι-θεριστή ως «το είδος των ονείρων για πολλούς».

Όσοι συνελήφθησαν καταδικάστηκαν για βιοπειρατεία, ενώ τους επιβλήθηκαν πρόστιμα ή ποινή φυλάκισης 12 μηνών.

«Μόνο όταν είδα συλλήψεις στις ειδήσεις συνειδητοποίησα σε τι είχα εμπλακεί — και αμέσως σταμάτησα», είπε ο πρώην μεσάζων.

Ορισμένοι περιβαλλοντολόγοι ζητούν πλέον αυστηρότερη προστασία στο εμπόριο για όλα τα είδη μυρμηγκιών στο πλαίσιο της Σύμβασης για το Διεθνές Εμπόριο Απειλούμενων Ειδών (CITES), της παγκόσμιας συνθήκης για το εμπόριο άγριας ζωής.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) Ερώτηση 1; Απάντηση εδώ… Ερώτηση 2; Απάντηση εδώ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



