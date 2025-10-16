Πως να αποφύγετε τις τροφές – «παγίδες» για το σάκχαρο

Πρόσφατες διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι καθημερινές επιλογές, όπως το λευκό ψωμί, οι πατάτες ή ακόμα και τα ροφήματα καφεϊνης, μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές αυξήσεις στο σάκχαρο, επηρεάζοντας την υγεία και την ενέργειά μας. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, υπάρχουν καθημερινές τροφές που, παρόλο που δεν φαίνονται «γλυκές», μπορούν να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις της γλυκόζης στο αίμα.

Ένας από τους πιο ισχυρούς λόγους γι’ αυτό είναι το άμυλο. Όταν το σώμα το «σπάει», μετατρέπεται σε γλυκόζη. Ο Dr. Stephen Devries, καρδιολόγος και διευθυντής του Gaples Institute, επισημαίνει ότι: «Πολλοί ασθενείς αντικαθιστούν ένα ντόνατ με ένα bagel, νομίζοντας ότι αποφεύγουν τη ζάχαρη — αλλά το bagel περιέχει περισσότερο άμυλο και μπορεί να ανεβάσει το σάκχαρό τους ακόμα περισσότερο».

Μία ενδιαφέρουσα λίστα με τροφές που εκπλήσσουν έχει δημοσιευτεί από το τμήμα διαιτολογίας της Mayo Clinic. Αυτές είναι, καφές (ακόμη και χωρίς γλυκαντικό), ρόφημα με καφεΐνη και άλλα ποτά με καφεΐνη μπορούν σε μερικούς ανθρώπους να αυξήσουν τη γλυκόζη.

Τροφές- «παγίδες» για το σάκχαρο

1. Λευκό ψωμί και επεξεργασμένα δημητριακά

Παρά το ότι δεν θεωρούνται «γλυκά», αυτά τα προϊόντα μπορούν να ανεβάσουν γρήγορα το σάκχαρο λόγω του υψηλού γλυκαιμικού φορτίου τους.

2. Πατάτες

Ακόμη και ψητές, οι λευκές πατάτες είναι πλούσιες σε άμυλο που διασπάται σε γλυκόζη.

3. Ροφήματα με καφεΐνη

Σε ορισμένα άτομα, η καφεΐνη διεγείρει την παραγωγή ορμονών που αντλούν περισσότερο σάκχαρο στο αίμα.

4. «Αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη» και τρόφιμα με τεχνητά γλυκαντικά

Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι τεχνητά γλυκαντικά ενδέχεται, έμμεσα, να επηρεάζουν ευαισθησία στην ινσουλίνη, ειδικά αν καταναλώνονται σε μεγάλες ποσότητες.

Τι μπορείτε να κάνετε

-Προτιμήστε ολικής αλέσεως ή φυτικών ινών εκδοχές δημητριακών για να «φρενάρετε» την απορρόφηση της γλυκόζης.

-Συνδυάζετε υδατάνθρακες με πρωτεΐνη και λίπος (π.χ. ψωμί + τυρί ή αυγό), ώστε η απορρόφηση να είναι πιο σταδιακή.

-Παρακολουθείτε την ατομική ανταπόκρισή σας — το ίδιο τρόφιμο μπορεί να επηρεάσει διαφορετικά δύο άτομα.

-Συμβουλευτείτε έναν ενδοκρινολόγο ή διαιτολόγο, ειδικά αν έχετε προδιάθεση σε διαβήτη ή πρόβλημα με τον έλεγχο του σακχάρου.

Αυτές οι «κρυφές» τροφές δεν είναι κακές από μόνες τους, αλλά πρέπει να τις γνωρίζετε, να τις καταναλώνετε με σύνεση και να τις εντάσσετε σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πλάνο, σημειώνει ο Dr. Stephen Devries.

Πηγή: healthstories.gr

