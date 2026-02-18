Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Τι δείχνει η πρόγνωση για καιρό και μετακινήσεις

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας αλλά χωρίς σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις φέρνει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. Η πρόγνωση δείχνει βελτίωση του καιρού μετά την πρόσκαιρη κακοκαιρία, με συνθήκες που ευνοούν τις υπαίθριες δραστηριότητες.

18 Φεβ. 2026 11:18
Pelop News

Με κύριο χαρακτηριστικό τους βόρειους ανέμους και την αισθητή ψύχρα αναμένεται να κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Νίκου Καντερέ. Ωστόσο, οι καιρικές συνθήκες δεν φαίνεται να δημιουργούν εμπόδια ούτε στην έξοδο των εκδρομέων ούτε στο παραδοσιακό πέταγμα του χαρταετού, ενώ και η επιστροφή τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες.

Μετά τη μεταβολή του καιρού που σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, με βροχοπτώσεις που σε ορισμένες περιοχές έφτασαν τα 15 έως 35 χιλιοστά και στις περισσότερες παρέμειναν κάτω από τα 10, το σκηνικό αλλάζει σταδιακά. Σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη προβλέπεται αισθητή βελτίωση, με αρκετή ηλιοφάνεια και γενικά ήπιες συνθήκες.

Την Παρασκευή αναμένεται νέα πρόσκαιρη επιδείνωση, καθώς η τελευταία ψυχρή αέρια μάζα του Φεβρουαρίου θα επηρεάσει τη χώρα, φέρνοντας βροχές και αρχικά πολύ ισχυρούς νοτιάδες. Από το Σάββατο όμως οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, γεγονός που θα οδηγήσει σε σταδιακή παύση των βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Την Κυριακή και κυρίως την Καθαρή Δευτέρα η ηλιοφάνεια θα αυξηθεί αισθητά, με τους βοριάδες να εξασθενούν. Οι συνθήκες αυτές κρίνονται ευνοϊκές τόσο για υπαίθριες δραστηριότητες όσο και για το πέταγμα του χαρταετού, ενώ δεν αναμένονται προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων, είτε οδικώς είτε ακτοπλοϊκώς.

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ο καιρός φέτος εμφανίζεται ηπιότερος. Όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, τις ίδιες ημέρες του Φεβρουαρίου το 2025 επικράτησε έντονη ψυχρή εισβολή, με τις μέγιστες θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να υποχωρούν στους 7 και 8 βαθμούς αντίστοιχα, ενώ ιδιαίτερα χαμηλές ήταν και οι ελάχιστες τιμές.

