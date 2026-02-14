Πόσο έτοιμοι είμαστε;

14 Φεβ. 2026 9:00
Pelop News

Από τις κατολισθήσεις στον Οδοντωτό και τις καταρρεύσεις δρόμων σε Δίβρη και Καλλιθέα, μέχρι τις επαναλαμβανόμενες πλημμύρες στο νέο λιμάνι της Πάτρας και την κατάρρευση τοίχων σε οικίες, χτυπάει ένα ηχηρό καμπανάκι.

Αφορά την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων και την πίεση της κλιματικής κρίσης σε υποδομές και τοπικές κοινωνίες.

Η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, η θωράκιση των δικτύων και τα σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα δεν μπορούν να περιμένουν.

12:00 Σκάνδαλο πλαστογραφιών σε μεταβιβάσεις οχημάτων: Ελεύθερη με όρους 64χρονη – Έρευνες προς πάσα κατεύθυνση
11:48 Τραγωδία στη Λαμία: 68χρονη απανθρακώθηκε σε πυρκαγιά διαμερίσματος στο κέντρο της πόλης
11:46 Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι και αφρικανική σκόνη από απόψε – Ποιες περιοχές επηρεάζονται
11:45 Τα βλέμματα στραμμένα στο Ολυμπιάδα-ΑΟ Αιγιαλέων, δύσκολη έξοδο για Ερμη
11:36 Έπσταϊν: Νέα στοιχεία ξαναφουντώνουν τα ερωτήματα για τον θάνατό του – Το «πορτοκαλί φλας» και τα σενάρια συγκάλυψης
11:31 Ρούμπιο από Μόναχο: Μήνυμα ενότητας στη Δύση με αιχμές για άμυνα, ενέργεια και μετανάστευση
11:28 Αιγιάλεια: «Ναι» σε νομικές πρωτοβουλίες για τον Οδοντωτό – Εντάσεις, καταψηφίσεις και αποχωρήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο
11:24 Πάτρα: Αναβολή στη συναυλία «Δευτέρες στο Ωδείο» λόγω ασθένειας συντελεστή
11:12 Πάτρα: Παραμένουν τα μπάζα μετά την κατάρρευση στην Ιωνίας και Σμύρνης – Ερωτήματα για τα επικίνδυνα κτίρια ΦΩΤΟ
11:03 Τα «δελφίνια» του ΝΟΠ που ρίχνονται στη μάχη του Χειμερινού πρωταθλήματος
11:00 Άγιος Βαλεντίνος: Αγαπάς; Τα… σκας! Διήμερο έρωτα (και) στην Πάτρα
10:58 Ο Προμηθέας με το Περιστέρι: Είναι «τελικός», θέλει μόνο νίκη
10:55 Καλή αρχή για τους κολυμβητές της ΝΕΠ στο ΟΑΚΑ
10:49 Έφοδος ελέγχων στο Πατρινό Καρναβάλι: Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τζίρους, γκρουπ και επιχειρήσεις
10:48 Φρίκη στο Νέο Μεξικό: Νεογέννητο βρέθηκε νεκρό σε χημική τουαλέτα – Στη φυλακή η μητέρα
10:46 Καλάβρυτα – Διακοπτό: Συνεχίζεται η διακοπή δρομολογίων στον Οδοντωτό λόγω κατολίσθησης
10:42 Οι άνδρες του ΝΟΠ στη Χίο για να «κλέψουν» οτι μπορεί
10:36 Στεγαστική κρίση στην ΕΕ: Σχέδιο για περισσότερες κατοικίες, χαμηλότερα ενοίκια και νέες επενδύσεις
10:24 Κόκκινος συναγερμός λόγω κακοκαιρίας σε Ηλεία και Μεσσηνία: Ζημιές, κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα
10:12 Ενέργεια και γεωπολιτική: Συγχαρητήρια των ΗΠΑ στην Ελλάδα για τον Κάθετο Διάδρομο και το LNG
