Πόσο έτοιμοι είμαστε;

Από τις κατολισθήσεις στον Οδοντωτό και τις καταρρεύσεις δρόμων σε Δίβρη και Καλλιθέα, μέχρι τις επαναλαμβανόμενες πλημμύρες στο νέο λιμάνι της Πάτρας και την κατάρρευση τοίχων σε οικίες, χτυπάει ένα ηχηρό καμπανάκι.

Αφορά την ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων και την πίεση της κλιματικής κρίσης σε υποδομές και τοπικές κοινωνίες.

Η ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας, η θωράκιση των δικτύων και τα σύγχρονα αντιπλημμυρικά έργα δεν μπορούν να περιμένουν.

