Πότε δεν μπορούσε να μας πει τις αλήθειες του;

O κ. Τσίπρας έχει στήσει μια πασαρέλα και μέσα από ένα life style που εφαρμόζει, προσπαθεί να κάνει μόνο αυτό που ξέρει καλά. Για όλα φταίνε πάντα οι άλλοι, ο ίδιος ποτέ.

Πουλά την εικόνα του και προωθεί φρασούλες χωρίς κανένα απολύτως περιεχόμενο. Βγάζει βιβλίο, δείχνει σε βίντεο να διαβάζει σελίδες του γιατί θα πουληθεί και φωνητικά, δημιουργεί «αυθόρμητες» ομάδες επιστημόνων, χωρίς να ξέρουμε τι χρειάζονται πολιτικά στην κοινωνία.

Μετά από 4,5 χρόνια πρωθυπουργίας και ουκ ολίγα χρόνια στην πολιτική σκηνή και ενώ σήμερα δεν ασχολείται με την πολιτική αλλά με το Life style, μας λέει στα σοβαρά ότι: «ήρθε η ώρα, λοιπόν, να ακουστεί και η δική μου φωνή. Η ώρα να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα. Η δική μου αλήθεια».

Γιατί όπως συμπληρώνει, «αν δεν καταθέσεις τη δική σου μαρτυρία, τότε εγκαταλείπεις αμαχητί όχι μόνο το χθες αλλά κυρίως το σήμερα και το αύριο, το οποίο δεν είμαι διατεθειμένος να το εγκαταλείψω, τουλάχιστον όχι αμαχητί».

Πραγματικά ήρθε η ώρα να πει τη δική του αλήθεια; Και τι μας έλεγε στα 4,5 χρόνια της πρωθυπουργίας του, όταν η ΕΡΤ είχε γίνει «ΤΣΙΠΡΑΣ ΤV». Τι μας έλεγαν καθημερινά οι «αντικειμενικοί» δημοσιογράφοι του ΣΥΡΙΖΑ, που προωθούσαν καθημερινά τις απόψεις του και κυρίως τις βίαιες επιθέσεις του κατά όλων των αντιπάλων; Τα δικά του ΜΜΕ; (Είπαμε: Πάντα φταίνε οι άλλοι).

Θυμηθείτε πόσοι δημοσιογράφοι έγιναν και βουλευτές του, οι οποίοι, καθημερινά ήταν στα τηλεοπτικά παράθυρα μαζί με στελέχη του, για να επαναλαμβάνουν λέξη προς λέξη, τις «αλήθειες» του.

Πότε ο Τσίπρας φιμώθηκε και δεν μπορούσε να μας πει την αλήθεια του; Ποιος έδινε τις εντολές για την τοξικότητα στην πολιτική ζωή, το μίσος και τον διχασμό στην ελληνική κοινωνία, το στήσιμο της Novartis, το κυνήγι των αντιπάλων, αλλά στη συνέχεια και των συνοδοιπόρων του.

Βαρουφάκης, Κωνσταντοπούλου, δεκάδες βουλευτές που έγιναν ΛΑΕ, Καμμένος, τώρα ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ, εκπαραθυρώθηκαν βίαια, από τον ίδιο.

Ο Τσίπρας είναι βαθιά αμοραλιστής, δεν αισθάνεται τύψεις για τις πράξεις του. H πασαρέλα που όμως έχει στήσει για να επιδεικνύει εαυτόν, δεν είναι αρκετή. Ολοι θυμούνται τα πεπραγμένα του. Οσο για την αλήθεια που δήθεν θέλει να μας πει, δεν υπάρχει.

Η αλήθεια του καταγράφηκε, καταψηφίστηκε και δεν αλλάζει με Life Style. Τώρα, το μόνο που προσπαθεί πάλι να μας πει, (και μέσα από το βιβλίο του), είναι ότι για όλα φταίνε οι άλλοι, όχι αυτός.

