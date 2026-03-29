Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε θα γίνει το τελευταίο κουδούνι

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα είναι κλειστά έως την Κυριακή του Θωμά 19 Απριλίου.

29 Μαρ. 2026 22:53
Pelop News

Αντίστροφη μέτρηση για τις γιορτές του Πάσχα με γονείς και μαθητές να περιμένουν πως και πως για το πότε θα κλείσουν τα σχολεία.

Λίγες οι ημέρες μαθημάτων για τους μαθητές καθώς τα σχολεία κλείνουν τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου για τις γιορτές του Πάσχα.

Οι διακοπές του Πάσχα αποτελούν ορόσημο για μαθητές και καθηγητές, καθώς σηματοδοτούν την τελική ευθεία για τις εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια και την αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη των μαθημάτων.

Από τις 20 Απριλίου, οι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία για την τελική ευθείαν των εξετάσεων σε Γυμνάσια και Λύκεια.

Το τελευταίο κουδούνι χτυπά τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Πρωτομαγιά – 1 Μαΐου: Παρασκευή (τριήμερο)

Αγίου Πνεύματος – 1 Ιουνίου: Δευτέρα (τριήμερο)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:53 Πότε κλείνουν τα σχολεία και πότε θα γίνει το τελευταίο κουδούνι
22:28 Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026»
22:15 To Ιράν δεν έχει απαντήσει στο τελεσίγραφο Τραμπ, ζητά εγγυήσεις
22:05 Αυλαία με νίκη για τον Ερμή, η τελική βαθμολογία
21:57 Οι ισραηλινοί εξόντωσαν μέλη της Χεζμπολάχ ΒΙΝΤΕΟ
21:48 Κουνδουράκης: «Σημασία έχουν οι τρεις βαθμοί»
21:42 Εγνατία Οδός: Εργαζόμενος σκοτώθηκε την ώρα της δουλειάς του…
21:33 Πιερρακάκης: «Κανείς μόνος του στη κρίση, θα στηρίξουμε όσο χρειαστεί»
21:22 Το μήνυμα του Γιώργου Καρβουνιάρη για το «νέο» ΠΑΣΟΚ
21:14 Αγρίνιο: Χειροπέδες σε τρία άτομα για τον τραυματισμό 16χρονου
21:05 Θανάσης Κοντάκος για Παίδες ΝΕΠ: «Δουλειά στη συγκέντρωση, έμφαση στις λεπτομέρειες»
21:03 Στο αυτόφωρο η 77χρονη που συνελήφθη μετά το θάνατο του 82χρονου συζύγου της
20:53 Αιγιαλεία: Ηχηρή παραίτηση του Βασίλη Χριστόπουλου
20:47 Ο Νετανιάχου ανοίγει τον Πανάγιο Τάφο για τους Χριστιανούς
20:37 Γ’ Κατηγορία: Δείτε πότε ξεκινούν τα play offs στον Α’ Ομιλο
20:28 Η ομάδα της Data Consultants στον 4o Patras Half Marathon
20:23 Αννα Διαμαντοπούλου: Ούτε ν’ ακούει για Τσίπρα…
20:19 Ο Δήμος Καλαβρύτων τίμησε την Αννα Καραμανλή
20:09 Ολομέτωπη επίθεση του Νίκου Πλακιά κατά του Νίκου Μάνεση
20:00 Η «Π» στις Βρυξέλλες: Ακρίβεια χωρίς όρια, απόσταση στους μισθούς ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
