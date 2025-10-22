Πότε θα επιδιορθωθεί η τρύπα στον πεζόδρομο;

Εχουν περάσει περίπου 15 μέρες από τότε που λόγω της έντονης βροχής δημιουργήθηκε το πρόβλημα

22 Οκτ. 2025 12:09
Pelop News

Εχουν περάσει περίπου 15 μέρες από τότε που λόγω της έντονης βροχής δημιουργήθηκε κούφωμα σε ένα σημείο του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου.

Από τότε στο σημείο έχουν ξηλωθεί οι πλάκες και έχει τοποθετηθεί κορύνα για να μην προκληθεί ατύχημα σε πεζούς και όντως δεν έχει συμβεί κάτι.

Για να δούμε όμως πότε θα επιδιορθωθεί…
