Πότε θα επιδιορθωθεί η τρύπα στον πεζόδρομο;

Εχουν περάσει περίπου 15 μέρες από τότε που λόγω της έντονης βροχής δημιουργήθηκε κούφωμα σε ένα σημείο του πεζόδρομου της Ρήγα Φεραίου.

Από τότε στο σημείο έχουν ξηλωθεί οι πλάκες και έχει τοποθετηθεί κορύνα για να μην προκληθεί ατύχημα σε πεζούς και όντως δεν έχει συμβεί κάτι.

Για να δούμε όμως πότε θα επιδιορθωθεί…

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



