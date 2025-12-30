Πότε ξεκινούν οι χειμερινές εκπτώσεις 2026

Καθώς οι γιορτές ολοκληρώνονται, το ενδιαφέρον της αγοράς μετατοπίζεται – ήδη- στην επόμενη ευκαιρία για αυξημένες πωλήσεις.

Οι χειμερινές εκπτώσεις του 2026 αναμένεται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και να διαρκέσουν έως το τέλος Φεβρουαρίου, προσφέροντας ευκαιρίες για αγορές σε ένδυση, υπόδηση, ηλεκτρονικά και άλλα είδη.

Όπως σημειώνεται από τους εμπορικούς συλλόγους, η συμμετοχή των επιχειρήσεων είναι προαιρετική, ωστόσο όσοι λάβουν μέρος οφείλουν να τηρούν αυστηρά τους κανόνες διαφάνειας, με σαφή αναγραφή της αρχικής και της μειωμένης τιμής, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να αξιολογούν το πραγματικό όφελος.

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Τι πρέπει να ξέρουν οι καταναλωτές

Οι καταναλωτές – και κατά τις χειμερινές εκπτώσεις 2026 – καλούνται να ακολουθήσουν την ίδια οδό που ακολουθούν κατά την Black Friday ή τη Cyber Monday. Να συγκρίνουν, αρχικά, τιμές σε καταστήματα και ηλεκτρονικές πλατφόρμες και, εφόσον μπορούν, να έχουν σημειώσει τις τιμές που ίσχυαν πριν τις εκπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουν το αληθές της προσφοράς.

Τα καταστήματα πρέπει να αναγράφουν αρχική και τελική τιμή. Ιδιαίτερη προσοχή, επιπλέον, πρέπει να δίνεται σε εκπτώσεις που «είναι υπερβολικά συμφέρουσες για να είναι αληθινές». Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.

Ο καταναλωτής, επιπροσθέτως, εξασφαλίζει το αληθές της έκπτωσης αν αγοράζει από καταστήματα ή πλατφόρμες που έχουν κάνει όνομα, καθώς δυσκολότερα θα προβούν σε κάποιο κόλπο προκειμένου να λάβουν αθέμιτο κέρδος. Η ανάγνωση των πολιτικών επιστροφής είναι, επίσης, εκ των ων ουκ άνευ, όπως και ο έλεγχος των προϊόντων τόσο κατά την παραλαβή όσο και πριν τη φυγή από το κατάστημα. Τέλος, συνίστανται ασφαλείς μέθοδοι πληρωμής, αποθήκευση αποδείξεων και mail επιβεβαίωσης σε online αγορές.

Οι καταναλωτές έχουν το απόλυτο δικαίωμα στην καταγγελία, βάσει, κιόλας, του πλαισίου προστασίας του καταναλωτή. Τόσο ελαττώματα στα προϊόντα όσο και ψευδείς τιμές, παραπλανητικές προσφορές και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εμπίπτουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο.

30.12.2025, 14:01

1 ΣΧΟΛΙΟ

