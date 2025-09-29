Πόθεν έσχες: Ο ανεξάρτητος βουλευτής που από 179.000 ευρώ το 2023, δήλωσε 18,4 εκατ. ευρώ το 2024

Ο ανεξάρτητος βουλευτής Παύλος Σαράκης (εξελέγη με την Ελληνική Λύση) φέρεται να είναι το πλουσιότερο μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας λόγω της αστρονομικής αμοιβής που έλαβε νόμιμα από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση της Novartis.

Στη δήλωση του 2024 ο κ. Σαράκης εμφανίζει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα 18.442.402 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρονιά είχε δηλώσει 179.000 ευρώ.

Το Πόθεν Έσχες του Παύλου Σαράκη για το οικονομικό έτος 2023, δείτε εδώ

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr το ποσό των 18,4 εκατ. ευρώ είναι το μερίδιο που έλαβε από ποσό λίγο πάνω από 30 εκατ. ευρώ που δόθηκαν συνολικά από τις αμερικανικές αρχές σε δικηγόρους και προστατευόμενους μάρτυρες.

Ο βουλευτής εμφανίζει επίσης συμμετοχή σε επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια αποτίμησης περίπου 150.000 ευρώ, ενώ διατηρεί και δυο θυρίδες. Οι καταθέσεις του είναι περίπου 45.000 ευρώ.

Ο κ. Σαράκης εμφανίζει ποσοστά κυριότητα από 50% έως 100% σε 22 ακίνητα μεταξύ των οποίων μονοκατοικία στην Γλυφάδα 462 τ.μ. με πισίνα και αξία κτήσης 797.707 ευρώ. Την αρχική δήλωση ο κ. Σαράκης εμφανίζει δάνειο που έλαβε το 2008 ύψους 1.700.000 ευρώ με υπόλοιπο 494.014 ευρώ.

Το Πόθεν Έσχες του Παύλου Σαράκη για το οικονομικό έτος 2022, δείτε εδώ

