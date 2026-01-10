Που θα δείτε Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, Άρης-Ηρακλής και Copa Africa
Πλούσιο το αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
Οι σημερινές (10/1/2026) αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις έχουν ως εξής:
13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών
14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Greek Super League 2
14:15 COSMOTE SPORT 8 HD Έβερτον – Σάντερλαντ Emirates FA Cup
14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάκλσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας Emirates FA Cup
15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μπέτις La Liga EA Sports
15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL
16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουντινέζε – Πίζα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μπολόνια Serie A
16:30 Novasports Start Χάιντενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φούλαμ – Μίντλεσμπρο Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Emirates FA Cup
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League
17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Αλαβές La Liga EA Sports
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Νιγηρία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Κολοσσός Stoiximan GBL
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Σασουόλο Serie A
19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Ολυμπιακός Stoiximan Super League
19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga
19:30 Novasports 1HD Χιρόνα – Οσασούνα La Liga EA Sports
19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βαλένθια – Μάλαγα ACB Liga Endesa
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τότεναμ – Άστον Βίλα Emirates FA Cup
21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ Eredivisie
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τορίνο Serie A
22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Έλτσε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσάρλτον – Τσέλσι Emirates FA Cup
