Που θα δείτε Ατρόμητος-Ολυμπιακός, Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ, Άρης-Ηρακλής και Copa Africa

Οι σημερινές (10/1/2026) αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις έχουν ως εξής:

13:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Greek Super League 2

14:15 COSMOTE SPORT 8 HD Έβερτον – Σάντερλαντ Emirates FA Cup

14:15 COSMOTE SPORT 3 HD Μάκλσφιλντ – Κρίσταλ Πάλας Emirates FA Cup

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Μπέτις La Liga EA Sports

15:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Άρης Betsson – Ηρακλής Stoiximan GBL

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ουντινέζε – Πίζα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μπολόνια Serie A

16:30 Novasports Start Χάιντενχαϊμ – Κολωνία Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Ουνιόν Βερολίνου – Μάιντς Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Φράιμπουργκ – Αμβούργο Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νιούκαστλ – Μπόρνμουθ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φούλαμ – Μίντλεσμπρο Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Έξετερ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κηφισιά – ΑΕΛ Novibet Stoiximan Super League

17:15 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Αλαβές La Liga EA Sports

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αλγερία – Νιγηρία Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Κολοσσός Stoiximan GBL

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Πάφος – Ομόνοια Αραδίππου Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρόμα – Σασουόλο Serie A

19:30 Novasports Prime Ατρόμητος – Ολυμπιακός Stoiximan Super League

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Στουτγκάρδη Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Χιρόνα – Οσασούνα La Liga EA Sports

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Βαλένθια – Μάλαγα ACB Liga Endesa

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τότεναμ – Άστον Βίλα Emirates FA Cup

21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Εξέλσιορ Eredivisie

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Ακτή Ελεφαντοστού Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Τορίνο Serie A

22:00 Novasports 1HD Βαλένθια – Έλτσε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσάρλτον – Τσέλσι Emirates FA Cup

