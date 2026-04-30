Που θα δείτε η δεύτερη μάχη του Ολυμπιακού με τη Μονακό
Οι ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 νίκες στη σειρά
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 2 των playoffs της EuroLeague. Πού θα δείτε το παιχνίδι.
Οι ερυθρόλευκοι έκαναν το 1-0 στο πρώτο παιχνίδι της σειράς και θέλουν να εκμεταλλευτούν ξανά την έδρα τους για να φτάσουν ένα βήμα πιο κοντά στο Final Four του Telekom Center Athens.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει να δει σήμερα (30/4) αν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους Τάιλερ Ντόρσεϊ και Τάισον Γουόρντ.
Το σημερινό πρόγραμμα
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45, Novasports 5)
Ολυμπιακός – Μονακό (21:00, Novasports 4.
Βαλένθια – Παναθηναϊκός AKTOR (21:45, Novasports Prime)
