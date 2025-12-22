Που θα δείτε μάχες για το copa Africa αλλά και το Πανσερραϊκος-Λεβαδειακός

Η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει ούτε τη Δευτέρα (22/12). Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η δράση σε Premier League, La Liga, Supercoppa και Πορτογαλία, αλλά και Copa Africa συνεχίζεται κανονικά, προσφέροντάς μερικά σπουδαία ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

16:00 Copa Africa Μάλι – Ζάμπια / ΕΡΤ2

18:00 Stoiximan Super League Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός / Novasports Prime

19:00 Copa Africa Νότια Αφρική – Αγκόλα / ΕΡΤ Sports 3

20:45 Liga Portugal Αλβέρκα – Πόρτο / COSMOTE Sport 2HD

21:00 Super Cup Ιταλίας Νάπολι – Μπολόνια / Novasports 2HD

22:00 Premier League Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ / Novasports Premier League

22:00 La Liga Μπιλμπάο – Εσπανιόλ / Novasports 1 HD

22:00 Copa Africa Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε / ΕΡΤ2

22:45 Liga Portugal Μπενφίκα – Φαμαλικάο / COSMOTE Sport 3 HD

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



