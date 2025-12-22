Που θα δείτε μάχες για το copa Africa αλλά και το Πανσερραϊκος-Λεβαδειακός
Η ποδοσφαιρική δράση δεν σταματάει ούτε τη Δευτέρα (22/12). Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα και τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Η δράση σε Premier League, La Liga, Supercoppa και Πορτογαλία, αλλά και Copa Africa συνεχίζεται κανονικά, προσφέροντάς μερικά σπουδαία ματς.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
16:00 Copa Africa Μάλι – Ζάμπια / ΕΡΤ2
18:00 Stoiximan Super League Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός / Novasports Prime
19:00 Copa Africa Νότια Αφρική – Αγκόλα / ΕΡΤ Sports 3
20:45 Liga Portugal Αλβέρκα – Πόρτο / COSMOTE Sport 2HD
21:00 Super Cup Ιταλίας Νάπολι – Μπολόνια / Novasports 2HD
22:00 Premier League Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ / Novasports Premier League
22:00 La Liga Μπιλμπάο – Εσπανιόλ / Novasports 1 HD
22:00 Copa Africa Αίγυπτος – Ζιμπάμπουε / ΕΡΤ2
22:45 Liga Portugal Μπενφίκα – Φαμαλικάο / COSMOTE Sport 3 HD
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News