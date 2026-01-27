Που θα δείτε την δεύτερη μονομαχία της Εθνικής Γυναικών

Η Εθνική πόλο γυναικών θέλει να πετύχει μια ακόμα νίκη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Πορτογαλία, μετά από αυτή με τη Σλοβακία στην πρεμιέρα.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Γαλλία για να κάνει το πρώτο βήμα για την πρωτιά στον όμιλό της.

Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 19:00 και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από το ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ .

Θυμίζουμε ότι στο ρόστερ της Εθνικής ομάδας βρίσκεται και η πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου του Αλιμου.

