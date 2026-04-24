Που θα δείτε την μονομαχία Μονακό- Μπαρτσέλονα
Η Μονακό υποδέχεται την Μπαρτσελόνα για τα Play-In της EuroLeague, στην τελευταία εκκρεμότητα για να συμπληρωθεί το παζλ των playoffs (20:30, Novasports Prime).
Οι δύο ομάδες μάχονται στο Πριγκιπάτο και η νικήτρια θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού με μειονέκτημα έδρας.
Οι Μονεγάσκοι δεν μπορούν να υπολογίζουν στον Νίκολα Μίροτιτς, ενώ αμφίβολη είναι η παρουσία των Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Τάρπι. Μοναδικός απών για τους μπλαουγκράνα ο Νίκολας Λαπροβίτολα.
