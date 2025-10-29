Που θα δείτε την μάχη του Ολυμπιακού στο Μονακό

Που θα δείτε την μάχη του Ολυμπιακού στο Μονακό
29 Οκτ. 2025 10:18
Pelop News

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Η 7η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με δύο αναμετρήσεις, μία εκ των οποίων είναι εκείνη του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τους Μονεγάσκους με στόχο την πέμπτη τους νίκη στη διοργάνωση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αναζητά την τέταρτη νίκη, καθώς βρίσκεται στο 3-3.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από άνετη νίκη στη Μύκονο για τη Stoiximan GBL.

Το σημερινό πρόγραμμα

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (20:00, Novasports 4)

Ολυμπιακός – Μονακό (21:15, Novasports Prime).
