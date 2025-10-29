Που θα δείτε την μάχη του Ολυμπιακού στο Μονακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Η 7η αγωνιστική της EuroLeague ολοκληρώνεται σήμερα με δύο αναμετρήσεις, μία εκ των οποίων είναι εκείνη του Ολυμπιακού με τη Μονακό.

Οι ερυθρόλευκοι υποδέχονται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τους Μονεγάσκους με στόχο την πέμπτη τους νίκη στη διοργάνωση. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη αναζητά την τέταρτη νίκη, καθώς βρίσκεται στο 3-3.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προέρχεται από άνετη νίκη στη Μύκονο για τη Stoiximan GBL.

Το σημερινό πρόγραμμα

Χάποελ Τελ Αβίβ – Παρτίζαν (20:00, Novasports 4)

Ολυμπιακός – Μονακό (21:15, Novasports Prime).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



