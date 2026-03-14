Που θα δείτε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ

Μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα

Που θα δείτε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ
14 Μαρ. 2026 10:21
Pelop News

Πλούσιο το σημερινό (14/3/2026) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ για την Super League. Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Άρη και η ΑΕΛ Novibet τον Αστέρα Τρίπολης σε μία μάχη παραμονής.

Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Chinese Grand Prix 2026, Qualifying

09:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS13

10:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

14:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026

14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόβεντρι – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Περιστέρι GBL

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Αταλάντα Serie A

16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Ντόρτμουντ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπόρνμουθ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ολυμπιακός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – ΚΠΡ EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε La Liga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Έβερτον Premier League

19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Άρης Super League

19:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Βαλένθια La Liga

19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καλίγ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Βαλένθια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βενέτσια – Ούντινε Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φατέχ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 4HD Χέρτα Βερολίνου – Μπόχουμ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αρούκα – Μπενφίκα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
