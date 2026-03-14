Που θα δείτε το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ
Μεγάλα παιχνίδια περιλαμβάνει το σημερινό αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα
Πλούσιο το σημερινό (14/3/2026) αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα. Ξεχωρίζει η μάχη του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ για την Super League. Ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Άρη και η ΑΕΛ Novibet τον Αστέρα Τρίπολης σε μία μάχη παραμονής.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:00 ΑΝΤ1+ Formula 1 Chinese Grand Prix 2026, Qualifying
09:30 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κένυα, SS13
10:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
14:00 Χειμερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες Μιλάνο – Κορτίνα 2026
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κόβεντρι – Σαουθάμπτον Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Τζιρόνα – Μπιλμπάο La Liga
15:00 Action 24 Ηρακλής – Νίκη Βόλου Super League 2
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Περιστέρι GBL
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Αταλάντα Serie A
16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Ντόρτμουντ – Άουγκσμπουργκ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Μπράιτον Premier League
17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπόρνμουθ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Ολυμπιακός Super League
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέστερ – ΚΠΡ EFL Championship
17:15 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Χετάφε La Liga
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Νάπολι – Λέτσε Serie A
19:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Έβερτον Premier League
19:30 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Άρης Super League
19:30 Novasports 3HD Αμβούργο – Κολωνία Bundesliga
19:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Νιούκαστλ Premier League
19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Βαλένθια La Liga
19:45 Novasports Start PSV Αϊντχόφεν – Ναϊμέγκεν Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης Super League
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών
21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Καλίγ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τενερίφη – Βαλένθια ACB Liga Endesa
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Βενέτσια – Ούντινε Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αλ Φατέχ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
21:30 Novasports 4HD Χέρτα Βερολίνου – Μπόχουμ Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports Premier League Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
22:00 Novasports 2HD Άγιαξ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie
22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Έλτσε La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κιλμάρνοκ – Χαρτς Scottish Premiership
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Αρούκα – Μπενφίκα Liga Portugal
22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Τένις
