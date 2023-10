Πούτιν: Επισκέπτεται αύριο την Κίνα – Η ατζέντα της συνάντησης με τον Σι Τζινπίνγκ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε και πάλι τις ειρηνευτικές προτάσεις του Πεκίνου για την Ουκρανία πριν αναχωρήσει για την Κίνα.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι προτάσεις της Κίνας για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία μπορούν να αποτελέσουν μια ρεαλιστική βάση για μια ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με μια συνέντευξη στην κινεζική τηλεόραση που δημοσιεύθηκε σήμερα από το Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόκειται να επισκεφθεί αύριο το Πεκίνο για να συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπίνγκ και να συμμετάσχει στην σύνοδο κορυφής της πρωτοβουλίας «Μια Ζώνη Ένας Δρόμος», η οποία έχει ως στόχο να συζητήσει την πρόοδο στο τεράστιο διεθνές έργο υποδομών της Κίνας.

Ωστόσο, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι δεν επιτρέπει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις: «Πώς μπορείς να διεξαγάγεις διαπραγματεύσεις όταν δεν θέλουν και, μάλιστα, έχουν δημοσιεύσει ένα κανονιστικό έγγραφο που απαγορεύει αυτές τις διαπραγματεύσεις;».

Πρόσθεσε ότι προϋπόθεση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων είναι η άρση του διατάγματος και η προθυμία για συνομιλίες. Το Κίεβο έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα πρέπει να αποσυρθούν από την Ουκρανία πριν αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις.

Η ειρηνευτική πρόταση της Κίνας αντιμετωπίστηκε με σκεπτικισμό στην Ουκρανία και τη Δύση, επειδή η χώρα θεωρείται σύμμαχος της Ρωσίας και δεν καταδίκασε ποτέ την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία που εξαπέλυσε η Μόσχα τον Φεβρουάριο του 2022.

Russian President Vladimir Putin has told CGTN that Chinese President Xi Jinping’s Belt and Road Initiative “represents the practical implementation of his theoretical concept of building a global community of shared future.” #bri #china #russia pic.twitter.com/F3ZbM8CKND

— CGTN Europe (@CGTNEurope) October 16, 2023