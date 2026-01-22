Πούτιν: Συνάντηση σήμερα με Γουίτκοφ και Κούσνερ για Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν επιβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι θα συναντηθεί σήμερα με τον ειδικό απεσταλμένο του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό και πρώην σύμβουλο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αναλάβει τη διαπραγμάτευση των όρων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος διαρκεί σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ο Πούτιν δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στη συζήτηση για τη χρήση δεσμευμένων ρωσικών πόρων –κυρίως παγωμένων περιουσιακών στοιχείων– για την ανοικοδόμηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πολεμικές συγκρούσεις στην Ουκρανία.

«Η πιθανότητα αυτή τελεί υπό συζήτηση με αντιπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ», ανέφερε ο Ρώσος πρόεδρος, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνάντησης, ο κ. Πούτιν θα συζητήσει τη διάθεση μέρους αυτών των πόρων και με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, με τον οποίο έχει προγραμματίσει συνάντηση σήμερα.

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο υπουργείο Εξωτερικών να εξετάσει την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ για συμμετοχή της Ρωσίας στο υπό ίδρυση «συμβούλιο ειρήνης» για τη Μέση Ανατολή. Ο κ. Πούτιν χαρακτήρισε την πρόταση κυρίως ως προσπάθεια των ΗΠΑ να βρεθεί λύση στο Μεσανατολικό.

Προτού ληφθεί απόφαση για τη συμμετοχή, ο κ. Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια –το ποσό που ζητεί ο κ. Τραμπ για μακροπρόθεσμη συμμετοχή– από ρωσικούς δεσμευμένους πόρους, «με δεδομένη την ειδική σχέση της Ρωσίας με τον παλαιστινιακό λαό».

Οι εξελίξεις αυτές σηματοδοτούν την πρώτη άμεση επαφή υψηλού επιπέδου μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον για το ουκρανικό ζήτημα από την ανάληψη καθηκόντων της νέας αμερικανικής διοίκησης.

