Πρεμιέρα με ήττα για τις Νεανίδες του Απόλλωνα

Πρεμιέρα με ήττα για την ομάδα βόλεϊ Νεανίδων του Απόλλωνα η οποία έχασε με 3-1 3 (23-25, 19-25, 25-23, 17-25) σετ από την Δεξαμενή Μεταμόρφωσης, στην 1η αγωνιστική της προημιτελικής φάσης του Πανελλήνιου πρωταθλήματος και έτσι δυσκολεύει η πρόκρισης στην επομένη φάση.

Α.Σ.Π. ΑΠΟΛΛΩΝ (Γιωργόπουλος): Φιλιππάκη, Ελευθεριάδη Α., Ακαρέντη, Πολη, Γεωργίου, Ελευθεριάδη Β. / Λινάρδου (λ), Γιαννοπούλου (λ), Χρηστίδη, Πέττα, Βασιλακοπούλου.

Α.Ο. ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (Καλύνης): Ασλανίδη, Τζίκα, Παρασκίβ, Αγγελοπούλου, Καντζαβέλου, Χαϊντούπη / Γαλανοπούλου (λ), Πολυχρονιάδη (λ), Παναγιωτάκη, Δερμιτζάκη, Τσιώλη, Χαρίση, Ράπτη.΄

Η πατρινή ομάδα έχει και σήμερα δύσκολο έργο, καθώς θα παίξει με τον ισχυρό Ολυμπιακό για την 2η αγωνιστική με στόχο θετικό αποτέλεσμα.

Το σημερινό πρόγραμμα είναι το εξής:

17.00: Α.Σ.Π. Απόλλων – Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., Διαιτητές: Βαρατάσης, Τομαράς.

20.15: Α.Ο. Δεξαμενής Μεταμόρφωσης – Α.Ο. Κύδων, Διαιτητές: Σπίγγου, Παπαθανασίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



