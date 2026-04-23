Πρεμιέρα στα μπαράζ ανόδου με Χανιά για τον Αθλο Πατρών

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την ομάδα βόλεϊ του Αθλου Πατρών η οποία ρίχνεται σήμερα στην μάχη των μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική που θα γίνουν στην Αθήνα και στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τα Χάνια με στόχο τη νίκη.

Η πατρινή ομάδα ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της χωρίς προβλήματα με τον τεχνικό Δημήτρη Σπυρόπουλο να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες.

Οι παίκτες που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή που θα αναχωρήσει σήμερα το πρωί για την Αθήνα είναι οι εξής: Γιώργος Πελεκούδας, Γιώργος Χασάπης, Γιώργος Κουκουζέλης, Σπύρος Παπαηλιόπουλος, Πλάτων Μπακουλόπουλος, Ευθύμης Μπουρτζινάκος, Βασίλης Καϊμακάς, Παναγιώτης-Πάρις Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Καραμπελέσης, Νίκος Κανελλόπουλος, Μιχάλης Παπαγεωργίου, Γιώργος Βόγκλης, Γιάννης Τσιλίκας και Κωνσταντίνος Πλιώτας.

Να σημειωθεί ότι από αυτούς, μια τετράδα παικτών είναι στην ομάδα από την ίδρυση του Συλλόγου και είναι ο βασικός πυρήνας των μεγαλυτέρων ηλικιακά τα τελευταία χρόνια.

Θυμίζουμε ότι από τις πέντε ομάδες του ομίλου, οι τρεις πρώτες θα πάρουν την άνοδο για την Α2 Εθνική της νέας σεζόν.

Το σημερινό πρόγραμμα είναι το εξής:

18.00 Ηλιούπολη – Νέοι Βύρωνα

20.30 Χανιά – Αθλος Πατρών.

