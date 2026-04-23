Πρεμιέρα στα μπαράζ ανόδου με Χανιά για τον Αθλο Πατρών

23 Απρ. 2026 11:34
Pelop News

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για την ομάδα βόλεϊ του Αθλου Πατρών η οποία ρίχνεται σήμερα στην μάχη των μπαράζ ανόδου στην Α2 Εθνική που θα γίνουν στην Αθήνα και στην πρεμιέρα θα αντιμετωπίσει τα Χάνια με στόχο τη νίκη.
Η πατρινή ομάδα ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της χωρίς προβλήματα με τον τεχνικό Δημήτρη Σπυρόπουλο να υπολογίζει σε όλους τους παίκτες.
Οι παίκτες που συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή που θα αναχωρήσει σήμερα το πρωί για την Αθήνα είναι οι εξής: Γιώργος Πελεκούδας, Γιώργος Χασάπης, Γιώργος Κουκουζέλης, Σπύρος Παπαηλιόπουλος, Πλάτων Μπακουλόπουλος, Ευθύμης Μπουρτζινάκος, Βασίλης Καϊμακάς, Παναγιώτης-Πάρις Σπυρόπουλος, Παναγιώτης Καραμπελέσης, Νίκος Κανελλόπουλος, Μιχάλης Παπαγεωργίου, Γιώργος Βόγκλης, Γιάννης Τσιλίκας και Κωνσταντίνος Πλιώτας.
Να σημειωθεί ότι από αυτούς, μια τετράδα παικτών είναι στην ομάδα από την ίδρυση του Συλλόγου και είναι ο βασικός πυρήνας των μεγαλυτέρων ηλικιακά τα τελευταία χρόνια.
Θυμίζουμε ότι από τις πέντε ομάδες του ομίλου, οι τρεις πρώτες θα πάρουν την άνοδο για την Α2 Εθνική της νέας σεζόν.
Το σημερινό πρόγραμμα είναι το εξής:
18.00 Ηλιούπολη – Νέοι Βύρωνα
20.30 Χανιά – Αθλος Πατρών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:01 Σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή για το νομοσχέδιο ανάπτυξης και επιχειρείν
14:00 Πάτρα – Λαϊκές Αγορές: Όχι κατάργηση, αλλά νέο σχέδιο για να αντέξει η πόλη – Τι λένε οι κάτοικοι και το Σωματείο Λαϊκών Αγορών
13:49 Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν εισπράττει τα πρώτα διόδια εν μέσω γεωπολιτικής έντασης
13:49 Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο ο Παύλος Ασλανίδης – Ζήτησε κακούργημα για τον Καραμανλή
13:41 Τα αδέσποτα, εμείς και η πολιτεία!
13:38 Επαγγελματίες εκπαίδευσης και φροντίδας συναντούν γονείς στην Πάτρα – Εκδήλωση στις 13 Μαΐου
13:38 Μπελέρης κατά Ράμα: «Περιφρονεί το κράτος δικαίου και αλλοιώνει τη λαϊκή βούληση»
13:30 Το Βατικανό ψάχνει εργαζόμενους στην πλατφόρμα «Work with Us»
13:26 Μαρινάκης: Κανονικά στα ψηφοδέλτια της ΝΔ οι βουλευτές με άρση ασυλίας
13:17 Ντομπρόβσκις προς Μητσοτάκη: αξιοσημείωτη η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
13:07 Το Ιράν έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια στα στενά του Ορμούζ, τι σημαίνει αυτό
13:04 Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο της Φιλιώς Τόλια για τον Πολιτικό Επίτροπο στον ΔΣΕ
13:01 Μεσολόγγι: Σύλληψη άνδρα με κάνναβη, εντοπίστηκε και δενδρύλλιο στην οικία του
13:00 Πάτρα: Δυναμικό μήνυμα επιστροφής του Τσίπρα από την πρώτη συγκέντρωση της ομάδας πρωτοβουλίας
12:55 Σπουδαία διάκριση για τον Ικαρο Καστριτσίου
12:52 Στα χέρια της Δίωξης στο Αγρίνιο άνδρας με κάνναβη, σιδερογροθιά και γκλομπ
12:50 Το υπερταμείο ξεκινά τον διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, δείτε πότε λήγει η διορία
12:46 Καλλιθέα: Εμπρηστική επίθεση με γκαζάκια στα γραφεία του ΕΦΚΑ
12:44 ΗΠΑ: «Συναγερμός» για σκουλήκι… άλτη που δεν καταστρέφεται
12:42 Λεχαινά: Συνελήφθη οδηγός μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα και με αλλοιωμένα στοιχεία οχήματος
