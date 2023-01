Πρίγκιπας Χάρι: Εκτοξεύθηκαν οι πωλήσεις της αυτοβιογραφίας του – «Έφυγαν» 1,4 εκατ. αντίτυπα σε μία μέρα

Για μερικούς ήταν αμφίβολο, όμως η επιτυχία του νέου βιβλίου από τον Πρίγκιπα Χάρι είναι δεδομένη, καθώς μέσα σε μόλις μία ημέρα κυκλοφορίας πούλησε περισσότερα από 1.4 εκατ. αντίτυπα.

Θραύση κάνει το Spare, η αυτοβιογραφία του πρίγκιπα Χάρι, που μέσα σε μια μέρα πούλησε 1,4 εκατομμύρια αντίτυπα. Σύμφωνα με τον Penguin Random House, οι πωλήσεις (και σε ψηφιακή μορφή και audio book) στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά είναι πρωτοφανείς για τέτοιου είδους βιβλίο του εκδοτικού οίκου, ο οποίος δεν έχει ανακοινώσει αριθμούς πωλήσεων για τις μεταφράσεις του που έχουν κυκλοφορήσει σε 15 γλώσσες.

Το βιβλίο κυκλοφόρησε την Τρίτη, τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ και τέσσερις μήνες πριν από την στέψη του Καρόλου Γ,’ και αποτελεί σε μεγάλο μέρος του ξεκαθάρισμα προσωπικών λογαριασμών του πρίγκιπα Χάρι με πρόσωπα της οικογενείας του. Κανείς δεν βγαίνει αλώβητος: ούτε ο ίδιος, ούτε ο πατέρας του Κάρολος και ο αδελφός του Ουίλιαμ, που δέχεται και τις περισσότερες επιθέσεις, ούτε η μητριά του Καμίλα ούτε η νύφη του Κέιτ. Το παλάτι του Μπάκιγχαμ έχει τηρήσει προς το παρόν σιγή για τις κατηγορίες, ενώ ο Τύπος κάνει λόγο για την δυσαρέσκεια των Ουίνδσορ, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές.

Πολλές πωλήσεις, λίγη δημοτικότητα

Παρά τις υψηλές πωλήσεις του βιβλίου η δημοτικότητα του πρίγκιπα Χάρι δέχεται πλήγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου περιγράφεται ως κακομαθημένο παιδί που επιζητεί τα προνόμια του ρόλου του χωρίς τις σκοτούρες.

Μόνο το 26% των Βρετανών διατηρούν θετική γνώμη για τον δούκα του Σάσεξ, σύμφωνα με έρευνα του YouGov στις αρχές του Ιανουαρίου, από 34% τον Δεκέμβριο. Ακόμη και οι νέοι, που γενικά είχαν περισσότερες θετικές γνώμες προς το πρόσωπό του, είναι πλέον διχασμένοι με 41% θετικών γνωμών και 41% αρνητικών.

