Πριν από το ραντεβού με την τράπεζα, προηγείται το credit control

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση παραμένει κρίσιμος μοχλός ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις. Στην πράξη, όμως, πολλές προσεγγίζουν τις τράπεζες εστιάζοντας κυρίως στο business plan, στις προβλέψεις πωλήσεων ή στο επενδυτικό τους αφήγημα. Πριν από όλα αυτά, υπάρχει ένα λιγότερο «ορατό», αλλά απολύτως καθοριστικό πεδίο: το credit control.

Με απλά λόγια, πριν ζητήσει κανείς νέο δανεισμό, οφείλει να γνωρίζει με ακρίβεια πώς αποτυπώνεται η πιστωτική του εικόνα. Το credit score είναι ένας τριψήφιος αριθμός από 1 έως 600, ενώ το credit report αποτελεί αναλυτική έκθεση της οικονομικής συμπεριφοράς, των υποχρεώσεων και εν τέλει την πιστοληπτική ικανότητα του ενδιαφερόμενου. Οι πληροφορίες αυτές αξιοποιούνται από τράπεζες και χρηματοδοτικά ιδρύματα στο πλαίσιο της πιστοδοτικής τους αξιολόγησης, χωρίς όμως να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο λήψης απόφασης.

Εδώ ακριβώς αποκτά αξία το credit control. Αποτελεί την προεργασία που επιτρέπει στην επιχείρηση να δει τον εαυτό της όπως τον βλέπει ο πιστωτής. Αν υπάρχουν καθυστερήσεις, παλαιές αρρυθμίες, εγγυήσεις υπέρ τρίτων, υπερβολική χρήση ορίων ή αναντιστοιχία ανάμεσα στις υποχρεώσεις και στις ταμειακές ροές, αυτά πρέπει να εντοπιστούν και να ερμηνευθούν πριν η επιχείρηση καθίσει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης.

Η σημασία του είναι διπλή. Πρώτον, βοηθά την ίδια την επιχείρηση να αποφύγει λανθασμένο timing ή μια αίτηση που θα απορριφθεί πρόωρα. Δεύτερον, βελτιώνει την ποιότητα του φακέλου προς την τράπεζα: όταν η διοίκηση γνωρίζει το πιστωτικό της αποτύπωμα, μπορεί να εξηγήσει στοιχεία, να τεκμηριώσει βελτιώσεις και να παρουσιάσει ένα πιο αξιόπιστο προφίλ αποπληρωμής.

Αξίζει επίσης να διαχωρίσουμε δύο επίπεδα πληροφόρησης. Από τη μία, η Τειρεσίας, η οποία συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία οικονομικής συμπεριφοράς, παρέχει την ιστορική και τρέχουσα πιστωτική εικόνα μέσω των σχετικών αρχείων και του score. Από την άλλη, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει σε λειτουργία το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (ΚΜΠ), μια νέα υποδομή για δεδομένα δανειακών υποχρεώσεων από τράπεζες και λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον πιστωτικής πληροφόρησης γίνεται πιο πυκνό και πιο απαιτητικό.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: καμία σοβαρή στρατηγική χρηματοδότησης δεν μπορεί να ξεκινά χωρίς προηγούμενο έλεγχο της πιστωτικής εικόνας. Το credit control αποτελεί μια αμυντική διαδικασία και ένα ουσιαστικό εργαλείο προετοιμασίας, διαπραγμάτευσης και βελτίωσης των όρων χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η MPDO υποστηρίζει τις επιχειρήσεις ολοκληρωμένα, από την ορθή αποτύπωση και βελτιστοποίηση του πιστωτικού τους προφίλ, τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και χρηματοδοτούμενου επενδυτικού πλάνου για την εξασφάλιση κεφαλαίων, έως την υποστήριξη σε κάθε στάδιο υλοποίησης της επένδυσης μέσω αφενός της σωστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης και αφετέρου μέσω τεχνολογικών λύσεων και στοχευμένων ενεργειών marketing.

Γιατί, τελικά, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση είναι θέμα καλής προετοιμασίας και ικανότητας υλοποίησης.

Βασίλης Τουντόπουλος

Οικονομολόγος, Managing Partner, MPDO Consulting S.A.

